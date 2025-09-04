Así son las hamburguesas participantes de The Champions Burger 'Off the Road' que aspiran a ser la Mejor de San Fernando

Tras el éxito que tuvo The Champions Burger en el estadio Nuevo Mirandilla, en Cádiz, la ruta ha vuelto a la provincia gaditana con una edición especial de verano. The Champions Burger ‘Off the Road’ recorre destacados destinos de playa en busca de la hamburguesa favorita del público; y San Fernando es el escenario idóneo para disfrutar del mayor festival gastronómico del país.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, inauguró este miércoles, 3 de septiembre, este evento gastronómico situado en el Centro Comercial Bahía Sur. The Champions Burger ‘Off the Road’ busca la “Mejor Hamburguesa de San Fernando”, así que se podrá disfrutar de esta experiencia gastronómica hasta el 21 de septiembre. El recinto abrirá de lunes a jueves, de 18:00 a 00:00 horas; de viernes a domingo, de 12:00 a 00:00 horas.
El público podrá acceder al recinto de manera gratuita, recorrer los distintos foodtrucks para saborear las propuestas gourmets más destacadas del certamen y votar por ellas con el código QR que aparece en el ticket de compra.
Esta experiencia gastronómica en San Fernando tiene propuestas sorprendentes que elevan el festival a la categoría gourmet: hamburguesas con panes brioche cubiertos de oro comestible o parmesano y mozzarella, beicon dulce, carne de buey, chédar rojo madurado, mermelada de tuétano y beicon, o versiones más exóticas con coles y cacahuete asiático. En esta edición, un total de 15 restaurantes participan en The Champions Burger ‘Off the Road’, elaborando estas innovadoras y sabrosas creaciones.
1/14GOTTAN - LIL WAYNE. Brioche con parmesano y mozzarella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada 48 h, salsa Louisiana, cebolla crispy, bacon “Au Cheval” style y mayo ahumada./The Champions Burger
2/14TE OX X CENANDO CON PABLO - LA ELEGIDA. Carne de vaca y buey madurado más de 100 días, fat bacon glaseado, caramelo de buey y pistacho, queso cheddar, salsa The Ox, mermelada de cecina y mayonesa de tuétano casera/The Champions Burger
3/14FAAKING SMASH - HAY NIVELES BRO. Carne de chuletón de ganadería nacional, queso cremoso trufado, sweet jamón ibérico, yema de huevo trufada, salsa PX y corteza de jamón./The Champions Burger
4/14GODEO - ROYALE GOLD. Brioche con oro comestible, salsa Emmy, mermelada de bacon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 h, sour cream ahumada y bacon bits./The Champions Burger
5/14THE VICBROS BURGER - MULTIORGÁSMICA. Pan brioche, salsa Orgásmica, carne de vaca vieja madurada, cheddar ahumado, cebolla caramelizada, mini torreznos, salsa Khalifa y lluvia crunchy de bacon./The Champions Burger
6/14WOLF BURGER - STAR WOLF. Carne premium smash, queso cheddar, carrillada al oloroso, salsa Yemaster y polvo cheese york./The Champions Burger
7/14EL SURTIDOR ON FIRE - KRYPTONITA. Pan brioche Kryptonita, salsa Tasty, fat smash 160 g chuletón, queso cheddar, pulled beef con parmesano, salsa Pistacho y perlas de Kryptonita brillante./The Champions Burger
8/14TOKIO - THE WINNER. Carne de chuletón, pan brioche con reducción Red Winner, crema de queso trufada, Wagyu cocinado 48h y caramelizado, queso gouda ahumado y cecina crunchy./The Champions Burger
9/14MURALLA - PRYNGLES'S. Doble Patty Smash vaca madurada, doble queso cheddar vintage, bacon crunchy, patatas paja, crema Pryngles's y polvo de parmesano./The Champions Burger
10/14NOLITO'S - DIAMANTE AZUL. Pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla EEUU style, mermelada de bacon, cheddar, bacon crunch, mayo ahumada y salsa Emmy./The Champions Burger
11/14RICO - SMASH ME. Fat Smash de chuletón madurado, pan brioche de patata artesanal, bacon caramelizado, queso cheddar, cebolla crujiente, salsa RICO y lluvia de parmesano./The Champions Burger
12/14DAK BURGER - TOP 1. Carne de chuletón premium, Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar./The Champions Burger
13/14JISMA THE BEST BURGER - HATER. Brioche ROSA glaseado Doritos x Cheetos, chuletón smasheado con cheddar, costilla cocinada 48 h, salsa NO-RESPECT, mermelada de bacon y salsa Amor-Odio de tu ex./The Champions Burger
14/14STREET FOOD - LA GAMBERRA. Pan rojo high glaseado, carne de vaca nacional madurada, costilla de cerdo ahumada, queso cheddar ahumado, mayo ahumada street, bacon bits caramelizados y Gublins./The Champions Burger