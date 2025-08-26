The Champions Burger ‘Off the road’ llega a San Fernando: la ruta que busca la hamburguesa favorita en la costa de Cádiz

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, continúa con su ruta de verano “Off the road”, que recorre destinos de playa en busca de la hamburguesa favorita del público. Del 3 al 21 de septiembre, San Fernando será la próxima parada de este formato inédito, que lleva las mejores burgers a destacadas localidades turísticas.

El centro comercial Bahía Sur de San Fernando acogerá durante diecinueve días 15 hamburgueserías gourmet procedentes de diferentes ciudades españolas. Una de las novedades de esta nueva ruta es que los restaurantes cocinan en modernos espacios gastronómicos adaptados para ofrecer creativas y arriesgadas propuestas. Cada uno compite con una hamburguesa única, creada especialmente para este evento.

El evento tendrá entrada gratuita y, en cuanto a su horario será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas; y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas. La apertura de puertas el 3 de septiembre será a las 19:00 horas.

Una nueva forma de vivir The Champions Burger

San Fernando es un lugar idóneo para disfrutar de este concepto estival. Su entorno marítimo, su crecimiento de visitantes durante esta época y su espíritu acogedor la convierten en una ubicación estratégica para continuar esta etapa del campeonato. El municipio contará con un espacio exclusivo donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones, aunque fuera de competición.

Entre ellos, Gottan Grill, actual campeón con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024; Moflete, del youtuber Joe Burger; y The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo). Para acompañar a las hamburguesas, también estará Ybarra (patatas fritas) y para los más golosos, las tartas de queso de Seixis.

Además, participarán reconocidos restaurantes con gran trayectoria en el certamen nacional, como Godeo, Tokio, Dak Burger, The Vicbros Burger, Street Food Burger y Nolito’s, que llegarán a la localidad gaditana con propuestas originales y cargadas de sabor, dispuestos a conquistar a los visitantes con sus mejores creaciones.

Cómo votar tu burger favorita

En este formato el público también es protagonista. Los asistentes tendrán la oportunidad de probar las propuestas que cada restaurante ha preparado de una forma única y exclusiva para participar en el concurso y votar por su favorita. El sistema de votación es muy sencillo. El usuario solo tendrá que degustar la burger, escanear el código QR impreso en el ticket que le entregan al realizar el pedido y valorarla, en función de aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres propuestas con mayor puntuación serán las ganadoras de la localidad y solo una se alzará con el título de “Mejor hamburguesa de San Fernando”.

La ruta “Off the Road” aterriza en la provincia de Cádiz tras el éxito cosechado en Gandía, donde la competición se prolongó dos semanas más, consolidándose como una de las grandes citas del verano.

El festival que busca la “Mejor hamburguesa de España”

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años y se ha convertido en el mayor evento gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías. Este evento, que busca la “Mejor hamburguesa de España”, impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet.

Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, The Champions Burger presenta ahora su gira de verano, con la que busca seguir siendo un referente en el mundo de las hamburguesas y marcar tendencia en el sector.