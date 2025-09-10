De sus bocadillos de lomo en manteca a un Solete de Repsol: la Venta Pinto se lleva el Premio Local de Turismo 2025

La gastronomía también se premia, sobre todo las de las Ventas de Cádiz. De entre ellas, la Venta Pinto está de enhorabuena, ya que el establecimiento ha sido distinguido con el Premio Local de Turismo 2025, tal y como lo ha anunciado el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en sus redes sociales.

“La Comisión Permanente del Consejo Local de Turismo, celebrada hoy, ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Local de Turismo 2025 a la Venta Pinto, prestigioso establecimiento vejeriego que este año celebra su 110.º aniversario, consolidándose como un auténtico referente de la gastronomía tradicional de la zona”, ha señalado. Además, ha indicado que el galardón se entregará el próximo 25 de septiembre, en la plazoleta del Arco de la Villa, durante el acto por el Día Internacional del Turismo.

Un reconocimiento que la Venta Pinto ha recibido "con enorme alegría" y con el que "nos impulsa a seguir compartiendo lo mejor de nuestra casa, nuestra cocina y nuestra tierra con quienes nos visitan cada día", ha destacado el establecimiento vejeriego en sus redes sociales. Un premo "que también es todos vosotros, que con vuestra confianza y cariño hacéis posible que Venta Pinto siga siendo un lugar de encuentro, tradición y sabor".

Una venta de carretera con cuatro siglos de historia

La Venta Pinto es una de las más emblemáticas de la provincia de Cádiz. Es inevitable detenerse a desayunar o a almorzar si se tiene previsto pasar por la carretera de Vejer, Barbate, Zahara de los Atunes e incluso Tarifa. Se encuentra en un emplazamiento privilegiado, a los pies de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España, como es Vejer.

Tradición, autenticidad y el buen hacer de su cocina hacen de ella un lugar único para saborear la gastronomía gaditana. Además, ha sido distinguida con un Solete de la Guía Repsol, situándola en el mapa gastronómico nacional y posicionándose como uno de los grandes atractivos turísticos y gastronómicos de Vejer.

En este negocio familiar, regentado ya por la cuarta generación, se mantiene la esencia de la gastronomía de La Janda, sobre todo como embajadora del lomo en manteca. De gran fama son sus bocadillos, así como sus desayunos y el buen hacer de sus platos con carne de retinta y atún rojo de almadraba.