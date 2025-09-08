Ni cebolla ni poco hecha: esta tortilla ‘made in Cádiz’ está bañada con uno de los mejores vinos de la zona

La tortilla de patatas sigue generando controversia. Con cebolla y poco hecha, ¿o sin cebolla y muy hecha? Para gustos los colores y en el recetario gastronómico hay opiniones de todo tipo. Lo único que queda claro es que la tortilla de patatas es un imprescindible de la gastronomía española y en las mesas gaditanas no puede faltar como parte del tapeo.

Así que los amantes de las tortillas de patatas deberán saber que en Cádiz se elabora una receta con un toque muy especial, propio de estas fechas. En tiempos de vendimia, la tortilla “emborrachá” de Ultramarinos El Cañón es toda una revelación. Su original elaboración no deja indiferente a nadie, pues lleva huevos, patatas, pimientos verdes, manzanilla de Sanlúcar y sal.

La tortilla está macerada con la manzanilla, dándole un toque especial. Su sabor te trasladará a la esencia de Sanlúcar de Barrameda, sin salir de Cádiz. Este ultramarinos se encuentra en la calle Rosario y, según indica Cosas de Comé, esta receta, de Elvira Romero, rinde homenaje a su vecina de calle, la Taberna Manzanilla. A continuación, te dejamos la receta publicada por Cosas de Comé:

Cómo se prepara esta tortilla

Ingredientes (Para 4 personas)

4 huevos.

4 patatas medianas.

2 pimientos verdes.

1 copa de manzanilla de Sanlúcar.

Sal.

Aceite de oliva virgen para freir

Elaboración

Siguiendo con los pasos de esta receta, la peculiaridad de esta tortilla es que requiere de varias horas de antelación, e incluso "que se dejen las patatas sumergidas en la manzanilla toda una noche". Continúa explicando que "lo primero que hay que hacer es cortar las patatas. En este caso se cortan a rodajas. Mejor partir la patata, una vez pelada, por la mitad y entonces partir las rodajas para que no salgan muy grandes. Las rodajas no deben ser muy finas, como de tres milímetros de grosor. Se pone entonces aceite en una sarten y se frien las patatas a fuego lento para que queden tiernas. Se sacan del aceite se escurren y se ponen en una fiambrera. Una vez hecho esto se les pone la manzanilla y los huevos batidos y se deja reposar esta mezcla hasta que se vaya a hacer la tortilla que debe estar caliente a la hora de tomarla".