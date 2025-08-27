Este es el curioso origen del chicharrón: un manjar de Chiclana a la conquista de Cádiz y también de América

La Fiesta del Chicharrón en Chiclana es ya toda una tradición. Este miércoles, 27 de agosto, a partir de las 20:30 horas, la plaza de Las Bodegas será el epicentro de la provincia de Cádiz donde saborear este manjar de manera gratuita. Se repartirán más de 170 kilos de chicharrón y se podrá observar cómo se elabora este producto estrella de Chiclana, por parte de la Carnicería Blas Muñoz.

Pero antes de celebrar esta fiesta gastronómica hablemos del origen de este irresistible manjar que cada vez va ganando adeptos. Gracias a que Chiclana rinde homenaje al chicharrón, se ha podido conocer algunos detalles curiosos del origen de este producto imprescindible.

“El cronista oficial de la ciudad, José Luis Aragón Panés, cuenta que “hay una historia, quizá más bien una leyenda, que dice que fue un español quien descubrió los chicharrones en el siglo XVIII, después de ver que su cerdo se rascaba la piel usando un árbol como rascador de espalda. La piel se coció al sol y olió a tocino delicioso. Después de probarlo el buen hombre se gustó tanto que decidió, una vez sacrificado el cerdo, hacer de esa piel y carne el chicharrón”, explican en este reportaje de Diario de Cádiz.

Sin embargo, esta no es la única teoría que se esconde tras los orígenes del chicharrón. Siguiendo con las informaciones de este mismo reportaje “hay otros historiadores que escriben sobre su origen y adelantan al siglo XVI su creación o invención en España: una fritura de la piel de cerdo, que fue introducida en América cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente. En los barcos llevaban cerdos y otros animales como gallinas y vacas”, y agrega que, “en Hispanoamérica, son varios los países que fabrican el chicharrón en sus distintas versiones culinarias. Chicharrones se hacen en México, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Chile, etcétera”.