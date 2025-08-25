Chiclana rinde homenaje al chicharrón

Este producto está elaborado con ingredientes de kilómetro cero y gracias al esmero y la perseverancia de afamados artesanos carniceros.

Cualquiera que haya paseado muy temprano por los alrededores del Mercado de Abastos de Chiclana seguro que se habrá dejado conquistar por el aroma inconfundible que desprende este edificio muchas mañanas. Es irresistible. Están elaborando sus famosos chicharrones, un bocado profundamente enraizado en la tradición gastronómica de la ciudad y tratado con especial mimo por los carniceros que lo producen. Lo hacen “con dedicación y paciencia”, como relata Silvia Ariza que, junto a sus dos hermanos, pertenece a la tercera generación de la conocida Carnicería Ariza.

Esta firma, junto a las también afamadas Bar-Carnicería El Colinero, Carnicería Francisco Alcántara, Autoservicio José Luis Marco y Carnicería La Blanca Paloma, participará en el gran homenaje que este miércoles, a partir de las 20.00 horas, esta ciudad rinde a este manjar único en la Plaza de las Bodegas: la VIII Fiesta del Chicharrón, donde el público asistente podrá degustar 170 kilos de este producto de forma completamente gratuita. Y no menos importante: también tendrá la oportunidad de conocer cómo se elabora de la mano experta del ‘Embajador del chicharrón de Chiclana’, Manuel Muñoz, de la carnicería Blas Muñoz.

Silvia Ariza, junto a su hermana y unas colaboradoras en la fiesta del pasado año.

Además, el evento estará amenizado con las actuaciones de Anabel Rivera, con su espectáculo ‘Per-versiones flamencas’, quien contará con Miguel Catumba como artista invitado, así como del trío Bahía Azul.

Sin duda, al igual que ocurrió en la pasada edición, será una jornada de lo más festiva en torno a un manjar de un atractivo color dorado oscuro, “crujiente y sabroso, que aconsejo tomarlo templado, ni muy caliente ni muy frío, y acompañado de una buena cervecita”, detalla Silvia Ariza, quien se muestra muy entusiasmada con esta fiesta, “que espero que se desarrolle con el ambiente y la alegría de otros años”, puntualiza.

La cita gastronómica se desarrollará a partir de las 20.00 horas en la Plaza de las Bodegas

Es tal el arraigo de los chicharrones en el municipio que son innumerables los establecimientos hosteleros que los ofrecen a sus clientes, ya sea en sus cartas o como degustación, una costumbre, esta última, muy extendida en Socaire, sobre la que su propietario, David Vela, asegura que “es muy bien recibida” por los pocos que aún no los conocen, que “suelen preguntar dónde adquirirlos”. En opinión de este empresario, “actualmente, están muy valorado, tanto que ha dejado muy atrás a otros productos típicos chiclaneros”.

En los últimos tiempos, en el sector, muchos han querido ir más allá y están incorporándolos a unas recetas más elaboradas. Uno de ellos es la Venta de María. Ofrece unas exquisitas habitas baby con huevo y chicharrones, que desde su apertura está cosechando un gran éxito, desvela uno de sus propietarios Antonio Amado, quien califica este producto de “una exquisitez”, sobre el que, agrega, “hay que perderle el miedo a que engorda. Se debe comer con moderación y, sobre todo, saborearlo”. En contra de lo que piensa Silvia Ariza, para él, el mejor maridaje es “con una copa de vino chiclanero”.

El ‘Embajador del chicharrón de Chiclana’, Manuel Muñoz, de la carnicería Blas Muñoz

Por otro lado, la Pizzería Charly, especializada desde hace tiempo en productos sin gluten, es la responsable de una novedosa iniciativa: coincidiendo con esta fiesta y hasta el 8 de septiembre, Día de la Patrona de Chiclana, la Virgen de los Remedios, ofrece a sus clientes la Hamburguesa la Patrona y la Pizza la Chiclanera, ambos platos tienen como uno de sus principales ingredientes el chicharrón.

Asimismo, el reconocido Árbol Tapas tiene en su carta un plato a base de chicharrones, que coloca sobre papadun, una pasta india, acompañado con mayonesa de limón y encurtidos. “Con un toque crujiente y diferentes matices, gusta mucho”, confiesa José Luis García su responsable y chef, quien opina sobre este producto que “se merece un sitio en cualquier restaurante”.

Gran ambiente en la edición de 2025.

Por supuesto, en esta lista no podría faltar Daniel Ramos, el revolucionario y premiado panadero chiclanero que, desde su horno de La Cremita, en el Polígono de Pelagatos, hace panes de todo tipo, pero destaca entre ellos el de chicharrones, que elabora desde hace ocho años. “Semanalmente salen entre 600 o 700 piezas, aunque en verano son muchas más”.

Recuerda que ya lo llevó a Madrid Fusión, con objeto de promocionar la gastronomía local y desvela que son muchos los restaurantes que los usan para las tostas.

Los chicharrones tuvieron un papel destacado en la Noche Q de Madrid.

Y es que el chicharrón triunfa donde va y lleva el nombre de Chiclana más allá de los límites de la provincia. Este año, sin ir más lejos y como apunta la delegada de Fomento, Manuela Pérez, “tuvo un papel destacado en la Noche Q de Madrid, una gala organizada por el Instituto de la Calidad Turística Española (ICTE), al que asistieron unos mil profesionales del sector”.

Esta labor de promoción ha dado un paso más el pasado mes de julio con la entrega del distintivo ‘Chicharrón de Chiclana’ a los establecimientos adheridos a esta iniciativa, sumándose de esta forma al pescado de estero y al langostino, reconocidos también con sendos sellos de calidad locales.

En julio, este bocado estrenó sello.

Sin duda, Chiclana despedirá a lo grande una más que excelente temporada estival con esta cita gastronómica que rinde tributo a un bocado extraordinario, elaborado con ingredientes de kilómetro cero (papada de cerdo blanco, pella de cerdo ibérico, orégano salvaje, sal gruesa de las salinas de Chiclana, pimentón dulce y ajo) y gracias, sobre todo, al esmero y la perseverancia de generaciones enteras de afamados artesanos carniceros.