Todos conocen el típico pescaíto frito de Cádiz, pero pocos han probado esta ‘serpiente de mar’ difícil de encontrar

Hay un sabor que no puede faltar en cualquier mesa gaditana, sobre todo en verano: el adobo. En el paraíso de la fritura, el pescado juega un papel fundamental. El cazón en adobo, chocos fritos, puntillitas, boquerones, gambas, merluza, huevas… Pero ¿han probado la morena frita?

Esta especie de serpiente de mar, de carne blanca y gelatinosa, nunca ha tenido amigos, quizás por su papel de bicho malo en películas como 'La Sirenita' o porque durante mucho tiempo se ha creído que era un animal sucio y carroñero. Sin embargo, en la cocina gaditana “este monstruo marino” ha encontrado su lugar.

Uno de los chefs más estrellados, Ángel León, ha convertido la morena en un manjar. Pero no ha sido el único, durante años El Faro de Cádiz también le ha dado valor a esta delicatesen y ha publicado en sus redes sociales: “¿Fea la morena? Dos fotos para demostrarte lo contrario: 'Morena frita en adobo', un lujo exclusivo de la cocina gaditana”.

En restaurantes de Cádiz, Chiclana o Barbate, podrás saborear este manjar. Cosas de Comé recomienda algunos de estos establecimientos donde probar la morena frita en adobo, “un marinado de vinagre y especias, en el que mete el pescado durante horas y luego se fríe. De esta manera, la carne queda muy jugosa”. ¿Te atreverías a probar este manjar difícil de encontrar?