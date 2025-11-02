La ruta de senderismo más misteriosa que podrás hacer en la sierra de Cádiz para despedir el fin de semana más terrorífico del año

Para despedir el domingo del puente de Todos los Santos te planteamos dos opciones: quedarte en casa y dar rienda suelta a la creatividad en la cocina preparando Huesos de Santo, o ponerte las deportivas y llenar tu maleta de víveres para disfrutar de una ruta de senderismo por la Sierra de Cádiz.

Si prefieres esta segunda opción déjame decirte que la provincia gaditana esconde rincones repletos de misterio, ideal para visitarlos este domingo que despide el fin de semana más terrorífico del año. Así que si quieres explorar nuevas rutas te invitamos a descubrir un lugar que oculta numerosas historias.

Para ello tendrás que dirigirte a Benamahoma, allí entre la naturaleza y una frondosa vegetación se encuentran las ruinas de un viejo molino oculto; entre esta localidad gaditana y la zona recreativa de los Llanos del Campo, cerca del arroyo del Descansadero. Hoy apenas quedan restos de aquella construcción, pero el paso del tiempo lo ha convertido en un escenario casi fantasmal que atrae a curiosos y amantes de las historias misteriosas.

Este singular paraje se conoce como el Molino del Susto, una fuente natural alimentada por el arroyo del Descansadero que ha protagonizado infinidad de relatos sobrenaturales. La humedad constante y la sombra propician que musgos y helechos cubran este lugar, alimentando así su aura enigmática y las muchas leyendas locales.

Molino del Susto en Benamahoma / Carlos Todoterreno / Wikiloc

Sobre las historias y leyendas que envuelven este lugar algunas son: llantos de niños, sonidos de puertas que se abren y se cierran, luces extrañas e incluso supuestos avistamientos de ovnis. Todas estas historias han hecho que este antiguo molino harinero, construido a principios del siglo XVII y destruido tras la Guerra Civil, sea uno de los enclaves más inquietantes del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Aunque su estructura está en ruinas, el ambiente húmedo y silencioso que lo rodea potencia su fama.

Indicaciones para llegar a este enclave

Siguiendo las indicaciones de Wikiloc, para visitar el Molino del Susto debes dirigirte a la segunda entrada de Benamahoma por la carretera El Bosque–Grazalema. Allí comienza el sendero junto al arroyo del Descansadero, justo donde verás las señales indicativas hacia El Bosque y Grazalema. El enclave se sitúa entre Benamahoma y los Llanos del Campo, junto a la Fuente del Descansadero en la carretera A-372. Al tratarse de una ruta natural, es aconsejable llevar calzado cómodo y ropa deportiva para disfrutar del paseo con mayor comodidad.