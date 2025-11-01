Este cementerio de San Fernando tiene nombre inglés pero curiosamente no hay ingleses enterrados en este histórico lugar del siglo XIX

En un día como hoy, 1 de noviembre, en el que los cementerios son los protagonistas de la jornada con motivo del Día de Todos los Santos, queremos acercarte a un histórico lugar en la Bahía de Cádiz. Se trata del Cementerio de los Ingleses, un antiguo camposanto catalogado como Bien de Interés Cultural desde 2012, al formar parte del legado de Las Cortes y de la Constitución de 1812.

Este antiguo camposanto está ubicado en las proximidades de la playa de la Casería y fue construido en el año 1809 para dar sepultura a los soldados que morían en las batallas de la Guerra de la Independencia. Este histórico cementerio de San Fernando, del que hoy solo quedan sus restos, estuvo en activo hasta 1911.

Según explica este mismo periódico, se trata de una construcción rectangular dirigida por el ingeniero militar Antonio Prat, de reconocida y prestigiosa trayectoria, y realizada a base de piedra ostionera. Sin embargo, el conjunto se ha ido desmoronando tras décadas sin uso y sin que se haya llevado a cabo una intervención en condiciones para frenar su deterioro.