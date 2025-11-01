Desde Camarón a Rocío Jurado: una ruta por las tumbas de estas estrellas de la música en los cementerios de Cádiz por el Día de Todos Los Santos

Es el Día de Todos los Santos y, como marca la tradición, los cementerios gaditanos acogen la visita de los familiares de aquellos seres queridos que se fueron. Estos camposantos son un lugar de memoria, tradición y devoción donde, cada 1 de noviembre, se les rinde homenaje a los difuntos.

Una fecha muy marcada en el calendario que también supone una oportunidad para visitar algunos de los más bonitos de España, como el de Villaluenga del Rosario, en plena sierra de Cádiz. Más allá de rendir homenaje a nuestros seres queridos o contemplar el patrimonio histórico de algunos de estos camposantos, hay quienes aprovechan para visitar las tumbas de los personajes más ilustres que aquí descansan.

En la provincia de Cádiz existe un recorrido único para quienes desean rendir homenaje a figuras ilustres de la música como Camarón de la Isla, Paco de Lucía y Rocío Jurado. Una ruta sentimental por San Fernando, Chipiona y Algeciras para los melómanos que quieran visitar a estas a leyendas de la música.

Camarón de la Isla

En el cementerio de San Fernando reposan los restos de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, leyenda del flamenco. Su tumba es una de las más sagradas de este camposanto, siendo incluso lugar de peregrinación para los amantes del flamenco y de su obra musical.

Tumba de Camarón de la Isla / Ayuntamiento de San Fernando

Paco de Lucía

Y de una leyenda del flamenco al gran maestro de la guitarra. En el cementerio viejo de Algeciras descansa el legendario guitarrista Paco de Lucía. En su mausoleo yace una obra escultórica de Nacho Falgueras que preside la figura del artista. Dos manos entrelazadas, un busto del compositor y una guitarra completan la obra.

Tumba de Paco de Lucía / Erasmo Fenoy

Rocío Jurado

Siguiendo con la ruta no podemos olvidarnos de ‘la más grande’. Es en el Cementerio de San José, en Chipiona, donde se encuentra el mausoleo de Rocío Jurado. Su tumba es de las más visitadas, de hecho, Chipiona cuenta con una ruta que recorre los lugares más emblemáticos de la tierra natal de la artista y una de las paradas es para visitar su mausoleo. Aquí luce la escultura en bronce de Rocío Jurado sobre una estructura escalonada de mármol en tres alturas, obra del artista Luis Sanguino. En ella la cantante aparece vestida con un traje de cola sujetando con la mano izquierda un clavel y con la derecha una medalla con la imagen de la Virgen de Regla, que tiene colgada al cuello.