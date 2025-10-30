Esta es la confitería de Cádiz donde comprar Huesos de Santo de hasta 15 sabores diferentes: el de Pantera Rosa y Snickers te sorprenderán

La confitería Maype vuelve a llenar de sabor Cádiz con su nueva colección artesanal de Huesos de Santo para los Tosantos 2025. Bajo la gerencia de Yolanda Serrano y con el maestro pastelero Manuel Jesús Díaz al frente del obrador, el histórico establecimiento presenta este año una propuesta novedosa y única que une tradición y modernidad a través de 15 variedades elaboradas una a una con mazapán artesanal y rellenos hechos con productos naturales de primera calidad.

Entre las grandes novedades destacan los sabores Pantera Rosa y Snickers. El primero rinde homenaje al icónico pastel de los años ochenta con un relleno suave y un toque de fresa que aporta un punto nostálgico y divertido. El segundo combina el mazapán clásico con cacahuete, caramelo y chocolate, una mezcla que aporta textura crujiente y sabor intenso sin perder la esencia tradicional. “Queríamos sorprender con algo diferente, manteniendo siempre la calidad y el respeto por nuestra forma de trabajar”, explica Yolanda Serrano.

Junto a estos lanzamientos, Maype ha incorporado también nuevos sabores como limón, Lotus, pistacho o arándanos, que se suman a los clásicos que cada año conquistan a los gaditanos: yema, cidra, turrón y batata. Tampoco faltan los favoritos que repiten temporada tras temporada, como Oreo, chocolate, Ferrero, fresa y dulce de leche, ya convertidos en imprescindibles en las vitrinas del obrador.

Un proceso de elaboración artesanal

Cada Hueso de Santo se elabora a mano, comenzando con una base de mazapán estirada sobre mármol hasta lograr la textura perfecta. Después se preparan los rellenos con productos de primera calidad seleccionados cuidadosamente para garantizar su frescura, se enrollan hasta convertirse en finos cilindros y se cortan con precisión antes de la presentación final. “El secreto está en las materias primas que empleamos tanto para este como para otros pasteles, así como en el respeto por los tiempos de elaboración. Aquí no se acelera nada, porque cada dulce necesita su propio ritmo”, señala Serrano.

Desde primeras horas, el obrador desprende el inconfundible aroma a almendra tostada, azúcar glas y caramelo. En ese ambiente, el equipo de pasteleros trabaja con precisión para conseguir piezas que no solo saben bien, sino que también destacan por su presentación. “La repostería es paciencia y cariño”, apunta la gerente, quien mantiene viva la filosofía de hacer las cosas como siempre se han hecho en el obrador, sin perder el toque creativo que distingue a Maype.

Además, la oferta especial de Tosantos se completa con una selección de buñuelos rellenos de crema, nata, batata, chocolate y trufa, elaborados también uno a uno y siguiendo el mismo cuidado artesanal que caracteriza a la casa.

Ubicada en la Calle Periodista Emilio López, 3, en el centro de Cádiz, la confitería continúa siendo una parada imprescindible para los gaditanos que celebran los Tosantos. Con esta edición especial de 2025, Maype reafirma su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación, ofreciendo una experiencia que combina lo mejor del mazapán artesanal con la curiosidad por descubrir nuevos sabores. “Cada año buscamos sorprender sin perder nuestra esencia”, resume Yolanda Serrano.