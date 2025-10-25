Este pueblo de Cádiz lanza el horóscopo más goloso: qué dulce o pan de Medina Sidonia eres según tu signo del zodiaco
Chocolatados, molletes, alfajores o regañas… la original forma de recordarte que la Feria del Dulce y el Pan se celebra este fin de semana en Medina
Este fin de semana nos ponemos más dulces que nunca para disfrutar de la VIII Feria del Dulce y Pan de Medina Sidonia. La plaza de España acoge durante este sábado y domingo, 26 de octubre, un sinfín de actividades, degustaciones y muchas sorpresas para disfrutar de esta cita gastronómica que se prepara para la Navidad.
Para ello, la Oficina de Turismo de Medina Sidonia, ha dado a conocer el Horóscopo más dulce, para que puedas descubrir qué dulce o pan eres según tu signo del zodíaco. “Los astros se han alineado sobre Medina Sidonia y han decidido que el zodíaco necesitaba un poco más de azúcar”, han destacado en sus redes sociales.
Horóscopo dulce de Medina Sidonia
- Aries. Los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril son ‘Pan con Cúrcuma’. “Eres la energía pura, te encanta destacar y te atreves con lo nuevo. ¡No pasas desapercibido!”, resalta la publicación.
- Tauro. Los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo son ‘Alfajor’. “Eres la tradición y la solidez. Sabes que la paciencia es el ingrediente más sabroso. Un clásico que nunca falla”.
- Géminis. Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio son ‘Regañá’. “Versátil, crujiente y con chispa. Nunca sabes si te está bromeando o filosofando”.
- Cáncer. Los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio son ‘Torta Parda’. “El abrazo familiar. Eres la nostalgia, el hogar y el confort. Un dulce que sabe a casa de la abuela. Ofreces seguridad”.
- Leo. Los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto son ‘Mantecado de Chocolate Blanco’. “Dulce teatral, elegante y fotogénico. Te gusta la sofisticación y ser el centro de atención (y de la mesa).
- Virgo. Los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre son ‘Pan Moreno de Campo’. “Natural, constante y resistente. El pan de toda la vida, el que sustenta, la base de todo”.
- Libra. Los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre son ‘Corruco’. “Amable, siempre encuentra el punto exacto entre lo tierno y lo divertido. Eres la balanza entre la masa suave y el dulzor justo del relleno”.
- Escorpio. Los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre son ‘Chocolatado’. “Eres profundo. Un producto que es intenso, con matices ocultos y un toque de misterio que engancha”.
- Sagitario. Los nacidos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre son ‘Polvorón de Limón’. “La chispa aventurera. Eres optimista y tienes un toque cítrico que te hace diferente, la alegría de la mesa”.
- Capricornio. Los nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero son ‘Mollete’. “Responsable, estable y madrugador. Nunca falla, está cuando hace falta y combina con todo”.
- Acuario. Los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero son ‘Mantecado de Kinder’. “Creativo y rebelde. Tomas una base tradicional y la transformas. Siempre un paso por delante”.
- Piscis. Los nacidos entre el 19 de febrero al 20 de marzo son ‘Amarguillo’. “La sensibilidad escondida. Pareces simple, pero guardas una intensidad que solo se nota al probarte (esa almendra). Eres puro corazón”.
