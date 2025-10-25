Este pueblo de Cádiz lanza el horóscopo más goloso: qué dulce o pan de Medina Sidonia eres según tu signo del zodiaco

Este fin de semana nos ponemos más dulces que nunca para disfrutar de la VIII Feria del Dulce y Pan de Medina Sidonia. La plaza de España acoge durante este sábado y domingo, 26 de octubre, un sinfín de actividades, degustaciones y muchas sorpresas para disfrutar de esta cita gastronómica que se prepara para la Navidad.

Para ello, la Oficina de Turismo de Medina Sidonia, ha dado a conocer el Horóscopo más dulce, para que puedas descubrir qué dulce o pan eres según tu signo del zodíaco. “Los astros se han alineado sobre Medina Sidonia y han decidido que el zodíaco necesitaba un poco más de azúcar”, han destacado en sus redes sociales.

Horóscopo dulce de Medina Sidonia

Aries . Los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril son ‘Pan con Cúrcuma’. “Eres la energía pura, te encanta destacar y te atreves con lo nuevo. ¡No pasas desapercibido!”, resalta la publicación.

Tauro . Los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo son ' Alfajor'. "Eres la tradición y la solidez. Sabes que la paciencia es el ingrediente más sabroso. Un clásico que nunca falla".

Géminis. Los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio son 'Regañá'. "Versátil, crujiente y con chispa. Nunca sabes si te está bromeando o filosofando".

Cáncer. Los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio son ‘Torta Parda’. “El abrazo familiar. Eres la nostalgia, el hogar y el confort. Un dulce que sabe a casa de la abuela. Ofreces seguridad”.

Leo . Los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto son 'Mantecado de Chocolate Blanco'. "Dulce teatral, elegante y fotogénico. Te gusta la sofisticación y ser el centro de atención (y de la mesa).

Virgo. Los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre son 'Pan Moreno de Campo'. "Natural, constante y resistente. El pan de toda la vida, el que sustenta, la base de todo".

Libra. Los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre son 'Corruco'. "Amable, siempre encuentra el punto exacto entre lo tierno y lo divertido. Eres la balanza entre la masa suave y el dulzor justo del relleno".

Escorpio. Los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre son 'Chocolatado'. "Eres profundo. Un producto que es intenso, con matices ocultos y un toque de misterio que engancha".