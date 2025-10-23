El plan más dulce que podrías soñar: degustaciones gratuitas de alfajores, polvorones, tortas y amarguillos en este pueblo de Cádiz

La Feria del Dulce y el Pan de Medina Sidonia pone en valor sus dulces típicos antes de la Navidad

Este fin de semana se hará la boca agua con este plan que te vamos a contar. Los días 25 y 26 de octubre, la plaza de España de Medina Sidonia acogerá la VIII Feria del Dulce y el Pan, una cita que reúne a obradores, panaderías y reposteros de la localidad para poner en valor los sabores más auténticos y tradicionales de este pueblo gaditano.

Es una de las citas gastronómicas más esperadas de la provincia de Cádiz, ya que calienta motores de cara a Navidad y será una oportunidad para conocer y saborear la calidad de su repostería y su pan artesano. Para quienes no lo sepan, Medina Sidonia es reconocida por ser capital repostera del mundo andalusí, un referente de la repostería navideña.

De manera que, durante este fin de semana, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia muestra de productos artesanales, degustaciones y actividades complementarias que ponen en valor la tradición repostera y panadera de la localidad, una de las más reconocidas de la provincia de Cádiz.

El horario de la feria será: el sábado, de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas; y el domingo de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Además de las degustaciones, concursos y actuaciones, en la calle San Juan habrá un Mercado Artesanal. También podrás aprovechar tu paso por la feria para visitar los monumentos de Medina Sidonia como, por ejemplo, el Museo y Espacio Arqueológico Romano, el Espacio Arqueológico del Cerro del Castillo y el Museo Etnográfico.

Programación de la VIII Feria del Dulce y el Pan

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

12:00 horas. Inauguración de la Feria

12:30 horas. Degustación de pan, bollería y pastelería artesana , a cargo de alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio de panadería, repostería y confitería del IES Sidón.

, a cargo de alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio de panadería, repostería y confitería del IES Sidón. 13:30 horas. Concurso “¿A qué sabe Medina?” ¿Quieres ganar un surtido de dulces o un pan de 3 kg de Medina Sidonia? ¡Participa en los concursos en directo durante la feria!

16:30 horas. Degustaciones dulces típicos: alfajor, torta parda y amarguillo.

17:00 horas. Actuación musical: calle El Peñón – pop rock. En la calle San Juan.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE