Desde demostraciones de extracción de miel hasta talleres de bálsamo labial y velas: programación de la IX Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz

Imagen de archivo de uno de los stands de la Feria de la Apicultura Sierra de Cádiz

La Feria de la Apicultura de la Sierra de Cádiz más importante de Andalucía tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el parque Blas Infante de Prado del Rey. Un evento imprescindible para profesionales, aficionados y amantes de la naturaleza, donde no solo podrán disfrutar de la gastronomía y las numerosas actividades, también de las X Jornadas Técnicas Divulgativas.

Este año el invitado de honor para inaugurar la IX Feria de Apicultura Sierra de Cádiz, este viernes 24 de octubre, será el chef Enrique Sánchez, cocinero y presentador del programa ‘Cómetelo’ de Canal Sur.

Durante tres días podrás disfrutar de showcookings con miel y productos locales, talleres para niños y niñas en la ludoteca Aula Verde, ponencias y mesas redondas con expertos nacionales e internacionales, conciertos y ambiente festivo en la carpa gastronómica, concursos y premios de mieles y una carpa expositora con materiales apícolas y productos artesanales.

Programación completa IX Feria de Apicultura Sierra de Cádiz

VIERNES 24 DE OCTUBRE

09:00 a 12:00 horas. Desayunos con miel (honey breakfast). Se impartirán en los colegios del municipio de Prado del Rey.

Se impartirán en los colegios del municipio de Prado del Rey. 12:00 horas. Inauguración de la ‘IX Feria de Apicultura Sierra de Cádiz’ en el Recinto Ferial. Invitado de honor; Enrique Sánchez (cocinero y presentador de Cómetelo, Canal Sur)

en el Recinto Ferial. Invitado de honor; Enrique Sánchez (cocinero y presentador de Cómetelo, Canal Sur) 12:30 horas. Presentación de la Marca ‘Miel Sierra de Cádiz’ por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz. Carpa expositora.

por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz. Carpa expositora. 13:00 horas. Showcooking en Stand Central. Escuela de hostelería de Arcos de la Frontera. Alumnos de cocina. Sabores y matices con la miel de prado. Coordinador Antonio Orozco. Director de Chefsierra.

Escuela de hostelería de Arcos de la Frontera. Alumnos de cocina. Sabores y matices con la miel de prado. Coordinador Antonio Orozco. Director de Chefsierra. 17:00 horas. Cierre-presentación Concurso-Postres con Miel. Cierre-Presentación Concurso Internacional de Mieles.

Cierre-Presentación Concurso Internacional de Mieles. 18:00 horas. Showcooking en el Stand Central con Juanma Saborido. A partir de las 23:00 horas. Carpa gastronómica Conciertos.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

11:30 a 13:00 horas. Talleres de bálsamo labial y velas en el stand (inscripción en stand del Ayuntamiento)

(inscripción en stand del Ayuntamiento) A partir de las 12:00 horas. Ludoteca Aula Verde, Cuenta cuentos y talleres para niños y niñas. Cuenta cuentos, atrapasueños, pintacaras, marca páginas, siembra tu planta, atracciones.

13:30 horas. Showcooking. Smash & Honey Burger: el arte de la Burger en vivo. A cargo de Alex de Gallo Burgers (by Pizzería Gallo d’Oro). Carpa Central.

el arte de la Burger en vivo. A cargo de Alex de Gallo Burgers (by Pizzería Gallo d’Oro). Carpa Central. 16:00 a 18:00 horas. Talleres de bálsamo labial y velas en el stand central (inscripción en stand del Ayuntamiento).

(inscripción en stand del Ayuntamiento). 18:00 horas. Demostración en directo de extracción de miel en el stand central por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz.

20:00 horas. Entrega de Premios Concurso de dibujo, concurso de postres con miel, concurso internacional de mieles. Teatro Maestro José Toro Doblas.

concurso de postres con miel, concurso internacional de mieles. Teatro Maestro José Toro Doblas. A partir de las 23:00 horas. Carpa gastronómica-conciertos.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

11:30 a 13:00 horas. Talleres de bálsamo labial y velas en el Stand Central (inscripción en stand del Ayuntamiento)

(inscripción en stand del Ayuntamiento) 12:00 a 17:00 horas. Ludoteca Aula Verde, cuenta cuentos y talleres para niños y niñas. Cuenta cuentos, atrapasueños, pintacaras, marca páginas, siembra tu planta, atracciones.

13:30 horas. Demostración en directo de extracción de miel en el stand central por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz.

en el stand central por la Asociación Apícola Sierra de Cádiz. 16:00 horas. Carpa gastronómica – conciertos.

X Jornadas Técnicas divulgativas – Teatro ‘Maestro José Toro Doblas’