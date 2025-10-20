Degustaciones gratuitas, un despesque en las salinas y show cookings en la Semana del Pescado de Estero de Chiclana

El pescado de estero es uno de los productos estrella de Chiclana y, durante esta semana, la ciudad celebrará una de las citas más esperadas para poner en valor su calidad y excelencia. Desde este lunes y hasta el 25 de octubre, Chiclana se vuelca en la XIII Semana del Pescado de Estero, una oportunidad para saborear y conocer su emblemático producto.

Para ello, habrá numerosas actividades a lo largo de la semana, con el objetivo de divulgar sobre este producto local y la importancia que tiene en la economía y la gastronomía del municipio. Durante este lunes y el martes, 21 de octubre, los centros escolares de primaria llevarán a cabo actividades educativas relacionadas con el pescado de estero.

El programa de actividades continuará el martes con una cata-maridaje en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Las personas interesadas podrán solicitar sus invitaciones en www.vinoysal.es. Paralelamente, entre el 21 y el 24 de octubre, habrá un punto de información en el Mercado de Abastos, donde los días 22 y 23 se ofrecerán degustaciones gratuitas de pescado de estero. De esta manera, el evento servirá para dinamizar el centro urbano y acercar a la ciudadanía la cultura marinera tradicional.

Uno de los momentos más esperados será el despesque tradicional, que tendrá lugar el 24 de octubre en el CRA Salinas de Chiclana. La entrada será libre hasta completar aforo, brindando la oportunidad de presenciar en directo esta técnica de captura ancestral. La clausura será el 25 de octubre con la gran Fiesta del Pescado de Estero en la Plaza de las Bodegas, que incluirá degustaciones, un show cooking en vivo a cargo de Fernando Gómez, cocinero del Nova Sunset Club, y Meme Rodríguez, cocinera de Liamen; también habrá ludoteca infantil y música en directo.