Todas las actividades culturales que podrás disfrutar en este espacio arqueológico de Chiclana: exposiciones, talleres fenicios y mucho más

El yacimiento fenicio del Cerro del Castillo supone uno de los asentamientos más antiguos de la provincia. Este lugar con historia es un espacio cultural único en Chiclana en el que no solo podrás visitar de manera gratuita este histórico emplazamiento, también podrás aprender de una manera amena y didáctica del pasado fenicio de la localidad.

La delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, ha presentado las actividades que se llevarán a cabo hasta final de año en Nueva Gadeira. Durante la presentación estuvo acompañada por el coordinador del centro de interpretación, Manuel Izco; así como la representante de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, Alicia Aragón, y la representante de Tapeca, Nuria Herrero.

La primera de las actividades será este viernes, 17 de octubre, a las 19:00 horas, con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Cuando el Iro volvió a sentirse fenicio. 60 años de la Riada’, que podrá visitarse hasta el 21 de diciembre y en la que el visitante podrá disfrutar de imágenes de la crecida del río a su paso por la ciudad el 19 de octubre de 1965.

Por otro lado, el sábado 8 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, se desarrollará el taller infantil ‘Fenicios por un día’, en el que podrán participar menores de entre 8 y 14 años. Para ello es necesario llevar a cabo la reserva de las plazas, que son limitadas, en el propio espacio arqueológico.

Tres días después, el 11 de noviembre a las 18.30 horas, el centro de interpretación acoger la presentación del libro ‘Nueva Gadeira. El origen fenicio de Chiclana. Centro de Interpretación del Yacimiento del Cerro del Castillo’. Una actividad completamente gratuita y de libre acceso hasta completar aforo.

Finalmente, el viernes 19 de diciembre, a las 19.00 horas, se celebrará el Concierto de Navidad de la Orquesta de Cámara de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana. Un evento en el que el acceso también será libre hasta completar aforo.