Octubre con ‘O’ de otoño: estas son las experiencias más mágicas que podrás vivir en El Cuartel del Mar

Imagen de archivo del ambiente durante uno de los conciertos de música en vivo en el patio interior de El Cuartel del Mar

El otoño tiene un encanto especial. Sus colores cálidos, sus atardeceres frente al mar y esa sensación de calma que deja atrás el estrés de la vuelta a la rutina en septiembre. Octubre llega pisando fuerte para hacerte vivir nuevas experiencias otoñales en familia, con amigos o por tu cuenta.

Así que, si este mes quieres disfrutar de la calma junto al mar, presta atención a la programación cultural que ofrece El Cuartel del Mar. Este espacio gastronómico, que se encuentra en la Loma del Puerco (Chiclana), vuelve a lanzar su abanico de actividades para que tu alma se enriquezca de planes diferentes.

Además de saborear su oferta gastronómica de categoría o tomarte un cóctel en su maravillosa azotea, también podrás visitar la exposición ‘Luz del Mar’ de Juan Aguilar hasta el 29 de octubre. Y no solo eso, contagiándote de la esencia del otoño, también podrás participar en el Taller Velas Otoñales impartido por Roux, ‘De Semilla a Flor’, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas. Previa reserva en el teléfono 633870599.

Tras el éxito que están teniendo los talleres de Yogayunos, este mes volverá a repetirse. Será el próximo domingo, 26 de octubre, a las 09:15 horas en la Azotea de las Espátulas, un espacio privilegiado en El Cuartel del Mar que cuenta con unas increíbles vistas a la playa de La Barrosa. El aforo es limitado y las reservas se hacen en el correo electrónico: elcuarteldelmar.eventos@azoteagrupo.com

Una experiencia mágica a la luz de las velas

El Cuartel del Mar ha presentado tres fechas exclusivas para la celebración de Noches en Vela(s): el próximo 31 de octubre, 19 de diciembre y 14 de febrero. Cada velada reinterpretará grandes éxitos en clave de música clásica, en un formato íntimo y sofisticado. Serán 50 minutos de concierto al aire libre que darán paso a una velada gastronómica, de la mano del chef Manuel Berganza, en nuestros salones con vistas al Atlántico. Una experiencia única por solo 50 euros por persona.