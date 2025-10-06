Otoño cultural en El Bosque: el pueblo de la sierra de Cádiz donde disfrutar de excursiones, teatro, recreaciones históricas y mucho más
Los meses de octubre y noviembre estarán repletos de numerosas actividades para que puedas disfrutar de planes diferentes
Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y tiene un festival de música donde la naturaleza es la protagonista
¿Quién dice que se aburre en la provincia de Cádiz? Ahora con el otoño los planes continúan en los municipios gaditanos, sobre todo en la sierra, donde se preparan para vivir unos meses repletos de actividades culturales. En el caso de El Bosque, este pequeño pueblo de Cádiz ya ha dado a conocer su programación cultural para los meses de octubre y noviembre.
El Área de Cultura, junto con otras áreas del Ayuntamiento de El Bosque, han dado a conocer su programación cultural, que cuenta con exposiciones, teatro, excursiones, recreaciones históricas y mucho más para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de planes inolvidables.
Programación octubre
- Sábado 18 de octubre. II Feria Agroalimentaria ASAJA. Plaza de la Constitución a partir de las 12:00 horas.
- Domingo 19 de octubre. Presentación del libro ‘Solo cenizas’ de la autora bosqueña Fátima Tirado García. Biblioteca Municipal a las 13:30 horas. Acompañado del músico Miguel Chamizo.
- Jueves 23 de octubre. Reconocimiento a la lectora del año de la Biblioteca Municipal. Encuentro entre el club de lectura y poetas locales. Seguidamente “Sofabulario”. Documental sobre palabras de nuestro pueblo. Biblioteca Municipal a las 17:30 horas.
- Viernes 24 de octubre. Día de la Biblioteca. La Caléndula presenta: “Cuentos para un futuro mejor”. Biblioteca Municipal a las 17:30 horas.
- Sábado 25 de octubre. Excursión “Caminito del Rey”. Salida a las 11:00 horas (completo).
- Domingo 26 de octubre. II Carrera contra el cáncer, organiza Asociación contra el cáncer de El Bosque. Salida: plaza de la Constitución a las 12:00 horas. Acompañamiento musical durante el recorrido y al finalizar actuación de Miguel Beltrán.
Programación noviembre
- Sábado 1 de noviembre. II Desfile entre la historia, organiza A.H.C. Villa de El Bosque con la colaboración del Ayuntamiento de El Bosque. Plaza de la Constitución a las 17:00 horas.
- Sábado 8 de noviembre. IV Concurso de pintura rápida. III Concurso infantil de pintura rápida, organizada por el Ayuntamiento de El Bosque. (Durante el día tren turístico). Espectáculo de Arsalabrasa “La Leyenda de Ignis” a las 17:00 horas. Pregón de la XV Recreación Histórica. Salón de Actos (horario por determinar)
- Domingo 9 de noviembre. Teatro, “La Revolución de las Pepas”. Salón de actos. A las 19:00 horas. Entrada gratuita.
- Los días 14, 15 y 16 de noviembre. XV Recreación Histórica Villa de El Bosque. Lugar: plaza de la Constitución, a partir de las 11:00 horas.
- Miércoles 19 de noviembre. Espectáculo musical “La Bella y la Bestia”. Salón de Actos en Avda. Juan XXIII a las 20:00 horas. Entrada a 2 euros.
- Sábado 22 de noviembre. Talleres infantiles. Lugar: Casa Juventud y Plaza San Antonio a partir de las 12:00 horas. Actuación musical: Tributo a The Beatles”. Plaza San Antonio a las 18:00 horas.
- Sábado 29 de noviembre. Excursión a la zambomba de Jerez. Salida a las 11:00 horas. Precio: 12 euros, inscripciones en el Ayuntamiento a partir del 3 de noviembre. Plazas limitadas.
