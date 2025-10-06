Otoño cultural en El Bosque: el pueblo de la sierra de Cádiz donde disfrutar de excursiones, teatro, recreaciones históricas y mucho más

¿Quién dice que se aburre en la provincia de Cádiz? Ahora con el otoño los planes continúan en los municipios gaditanos, sobre todo en la sierra, donde se preparan para vivir unos meses repletos de actividades culturales. En el caso de El Bosque, este pequeño pueblo de Cádiz ya ha dado a conocer su programación cultural para los meses de octubre y noviembre.

El Área de Cultura, junto con otras áreas del Ayuntamiento de El Bosque, han dado a conocer su programación cultural, que cuenta con exposiciones, teatro, excursiones, recreaciones históricas y mucho más para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de planes inolvidables.

Programación octubre

Sábado 18 de octubre. II Feria Agroalimentaria ASAJA. Plaza de la Constitución a partir de las 12:00 horas.

Plaza de la Constitución a partir de las 12:00 horas. Domingo 19 de octubre. Presentación del libro ‘Solo cenizas’ de la autora bosqueña Fátima Tirado García . Biblioteca Municipal a las 13:30 horas. Acompañado del músico Miguel Chamizo.

. Biblioteca Municipal a las 13:30 horas. Acompañado del músico Miguel Chamizo. Jueves 23 de octubre. Reconocimiento a la lectora del año de la Biblioteca Municipal. Encuentro entre el club de lectura y poetas locales. Seguidamente “Sofabulario”. Documental sobre palabras de nuestro pueblo. Biblioteca Municipal a las 17:30 horas.

Encuentro entre el club de lectura y poetas locales. Seguidamente “Sofabulario”. Documental sobre palabras de nuestro pueblo. Biblioteca Municipal a las 17:30 horas. Viernes 24 de octubre. Día de la Biblioteca. La Caléndula presenta: “Cuentos para un futuro mejor”. Biblioteca Municipal a las 17:30 horas.

Biblioteca Municipal a las 17:30 horas. Sábado 25 de octubre . Excursión “Caminito del Rey” . Salida a las 11:00 horas (completo).

. Salida a las 11:00 horas (completo). Domingo 26 de octubre. II Carrera contra el cáncer, organiza Asociación contra el cáncer de El Bosque. Salida: plaza de la Constitución a las 12:00 horas. Acompañamiento musical durante el recorrido y al finalizar actuación de Miguel Beltrán.

Programación noviembre