Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y tiene un festival de música donde la naturaleza es la protagonista

Es uno de los festivales de música más esperados de la sierra de Cádiz y este año regresa con más ganas que nunca. Zahara de la Sierra será el epicentro de la música los días 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar. Así que, si aún no sabes qué hacer durante estos días, no lo pienses más y descubre todo lo que ofrece este festival de música.

SierraSur Festival no es como cualquier festival de música, va mucho más allá. Está pensado para disfrutar de la música en mitad de la naturaleza, respetando el entorno en el que se encuentra. Se celebra en el Área Recreativa Arroyomolinos, conocida como ‘La Playita de Zahara’, un oasis natural donde disfrutar de la música en directo y también de numerosas actividades al aire libre.

Programación de actividades y horarios

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

De 16:00 a 21:00 horas. Pintas caras.

De 16:00 a 20:00 horas. Juegos con Pelota.

De 16:00 a 18:00 horas. Juegos de cuerda/limbo.

De 16:00 a 18:00 horas. Carreras de sacos.

De 16:00 a 18:00 horas. Taller de pintura mural.

De 16:00 a 18:00 horas. Taller con hojas secas.

De 16:00 a 18:00 horas. Taller con piedras.

De 17:00 a 19:00 horas. Juegos tradicionales.

De 17:00 a 20:00 horas. Taller de colorear.

De 17:00 a 19:00 horas. Taller de plantas.

De 17:00 a 19:00 horas. Taller de caretas.

De 17:00 a 20:00 horas. Carreras/tiro con arco.

De 18:00 a 19:00 horas. Taller de percusión.

De 19:00 a 21:00 horas. Taller de baile.

A las 16:00 y 20:00 horas. Paddle Surf y kayak.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

De 13:00 a 15:30 horas. Taller de pintura mural.

De 13:00 a 20:00 horas. Pinta caras.

De 13:00 a 15:30 horas. Taller con hojas.

De 13:00 a 15:30 horas. Taller con piedras.

De 13:30 a 20:00 horas. Juegos de pelota.

De 15:00 a 19:00 horas. Taller de flauta.

De 15:00 a 20:00 horas. Juegos tradicionales.

De 15:30 a 17:00 horas. Carreras de sacos.

De 15:30 a 17:30 horas. Taller de caretas.

De 15:30 a 17:30 horas. Taller de plantas.

De 15:30 a 18:00 horas. Taller de percusión.

De 16:00 a 18:00 horas. Carreras/tiro con arco.

De 16:00 a 19:00 horas. Taller de colorear.

De 17:00 a 20:00 horas. Juegos de cuerda/limbo.

A las 13:30 y 19:30 horas. Paddle surf y kayak.

Artistas por días

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Miguel Campello

La Guardia

Morochos

JavyPablo

La Perra Blanco

Elioht

DOMINGO 12 DE OCTUBRE