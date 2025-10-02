Cinco razones de peso para entender por qué estos pueblos de Cádiz son los más bonitos de España

Probablemente esta sea una de las semanas con más encanto del otoño. No solo porque ha comenzado octubre, también porque el mismo día 1 se celebra el Día de los Pueblos más Bonitos de España. Durante esta jornada los pueblos integrados en esta Asociación rinden homenaje a estos rincones únicos que conservan la esencia de nuestra historia, tradiciones y paisajes.

En la provincia de Cádiz son cinco pueblos los que están entre los más bonitos de España: Castellar de la Frontera, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Vejer de la Frontera y Zahara de la Sierra. Y aunque queramos hablar de cinco razones de peso para entender por qué cada uno de estos pueblos son los más bonitos de España, la verdad es que hay una extensa lista que corrobora su belleza. Así que, comencemos:

Castellar de la Frontera

Está situada en un entorno rocoso, con su magnífico castillo que parece vigilar todo desde las alturas. Sus orígenes se remontan a la Edad de Bronce aunque tiene muchos orígenes musulmanes, lo que demuestran edificios como la Torre de la Almoraima. El castillo que se sitúa en lo alto del pueblo es una antigua fortaleza nazarí del Siglo XXII.

Grazalema

De calles estrechas y empinadas, casas blancas y tejas rojizas, rodeado de bosques y naturaleza; y con un microclima especial, puesto que ostenta el índice pluviométrico más alto de la Península. Es por ello que aquí se encuentra el que fue declarado el primer Parque Natural de Andalucía, en donde se custodia el pinsapo, una especie única, y donde nace el río Guadalete.

Setenil

Uno de los pueblos más peculiares de la provincia de Cádiz, pues las casas se encuentran bajo la roca o sobre ella, configurando calles cueva, miradores y rincones de una belleza extraordinaria. La localización actual de Setenil es de origen medieval, conservándose a día de hoy vestigios de su pasado almohade en el espacio de La Villa, aunque la presencia humana data desde el neolítico. De la fortaleza medieval se mantiene en pie la Torre del Homenaje y un aljibe subterráneo.

Vejer

Su estratégica situación hizo que Vejer fuese enclave de las mas antiguas civilizaciones, que han dejado huella en su fisonomía. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978, Vejer se nos descubre como un típico pueblo blanco, de gran belleza monumental y paisajística.

Zahara de la Sierra

Este pintoresco pueblo se encuentra encaramado en lo alto de una colina, dominando el embalse de Zahara-El Gastor. Zahara de la Sierra es conocido por su castillo, desde donde se pueden disfrutar vistas impresionantes de los alrededores. Las casas encaladas, las calles empinadas y el entorno natural lo convierten en un destino muy atractivo en la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz.