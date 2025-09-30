Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y los bandoleros tomarán sus calles este fin de semana

Toma nota de la programación completa de la recreación histórica ‘Sangre y Amor en la Sierra’

Estos son los veinte pueblos de Cádiz que buscan nuevos vecinos con este ‘Booking rural’ de Andalucía

Uno de los momentos de ediciones anteriores de la recreación histórica de Grazalema
Uno de los momentos de ediciones anteriores de la recreación histórica de Grazalema / JESÚS MARÍN

Llega octubre y con él una de las recreaciones históricas más esperadas de la sierra de Cádiz. El estruendo de los trabucos y el olor a pólvora serán la señal que anuncia la llegada de los bandoleros y migueletes (soldados del Rey Fernando VII) a Grazalema.

Las calles y las plazas de este pueblo de Cádiz, considerado uno de los más bonitos de España, revivirán un suceso que marcó la historia de Grazalema y de su sierra, teniendo como protagonista a José María Hinojosa ‘El Tempranillo’. Más de 700 voluntarios y en torno a 15.000 visitantes participarán en esta recreación que llena de vida las calles del municipio con cerca de 30 escenas teatrales, tabernas populares y ambiente serrano.

Esta recreación histórica tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre, ofreciendo casi medio centenar de representaciones de la vida de un bandolero que vivió en la sierra de Grazalema los momentos más dulces y amargos de su vida: el nacimiento de su hijo y la muerte de su amada, María Jerónima Francés.

Programación completa ‘Sangre y Amor en la Sierra’

VIERNES 3 DE OCTUBRE

  • 10:00 horas. Recreación infantil. Poblado bandolero
  • 17:00 horas. Encuentro de los participantes del desfile en El Tajo.
  • 18:00 horas. Desfile inaugural. Salida desde El Tajo.
  • 18:30 horas. Asociaciones y participantes se reúnen frente a la iglesia. Poblado bandolero.
  • 18:45 horas. Acto inaugural con la presencia de D. Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, Valentín Salguero, presidente de la Asociación de Bandoleros y Máximo Valverde, pregonero de esta edición.
  • 19:00 horas. Apertura Casas Bandoleras
  • 19:10 horas. Bienvenida de Miguel Caballero, narrador de la Recreación Histórica. Escenario iglesia.
  • 19:15 horas. Los bandoleros llegan a la Cueva. Trabucada bandolera y compromiso bandolero. Escenario Cueva.
  • 19:35 horas. Homenaje a los caballos de la Recreación. Poblado bandolero.
  • 20:00 horas. Asalto a la diligencia. Poblado bandolero.
  • 20:25 horas. Presentación de los migueletes. Lectura del bando y saludo de los bandoleros y bandoleras a El Tempranillo. Escenarios cárcel, iglesia y cueva.
  • 21:00 horas. Se conocen El Tempranillo y María Jerónima, con la actuación de Nora López. Escenarios iglesia y cortijo.
  • 21:25 horas. El Señorito y El Chivato van al cuartel de los migueletes. Escenario cárcel.
  • 22:30 horas. Actuación de la bailaora Mari Luz Barret, el cantaor Manuel Lucas y Nora López. Escenario iglesia.
  • 02:00 horas. Cierre Casas Bandoleras.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

  • 09:30 horas. Despertar a trabucazos. Los migueletes persiguen a los bandoleros por el pueblo mientras roban las tiendas.
  • 11:00 horas. Apertura casas bandoleras.
  • 11:00 horas. Asalto a la diligencia y fusilamiento de los bandoleros asaltantes. Ayuntamiento. Plaza de España.
  • 12:15 horas. Muerte a garrote vil. Escenario iglesia y cárcel. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.
  • 13:00 horas. Visita de los bandoleros al cura y El Tempranillo se casa. Escenario cueva e iglesia.
  • 13:15 horas. María Jerónima se casa. Escenario Cortijo (escena nueva)
  • 13:30 horas. La boda. Actuación de baile de Mari Luz Barret. Escenario iglesia. A continuación, actuación de Nora López. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.
  • 15:00 horas. Escena de bandoleros improvisada. Poblado bandolero.
  • 16:00 horas. Cierre temporal.
  • 18:00 horas. Actuación de Nora López. Escenario iglesia.
  • 18:15 horas. Los migueletes capturan a tres borrachos. Escenario iglesia y cárcel.
  • 18:45 horas. El Veneno pierde los galeones de Teniente de los migueletes. Escenario cárcel y cueva.
  • 19:15 horas. Dos mulas y dos monjas. Poblado bandolero e iglesia
  • 19:30 horas. Madre coraje. Escenario cortijo (escena nueva)
  • 00:00 horas. La decisión de María Jerónima. Escenario iglesia.
  • 20:30 horas. Las Parteras (o te vienes conmigo o te saco las entrañas). Escenario iglesia.
  • 20:45 horas. El anuncio del parto. Escenario cueva.
  • 21:00 horas. Parto y muerte. Escenario El Cortijo.
  • 23:00 horas. Entierro de María Jerónima. Escenario iglesia.
  • 23:45 horas. Actuación del grupo flamenco ‘A Palo Seco’. Escenario iglesia y casetas.
  • 02:00 horas. Cierre casas bandoleras.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

  • 11:00 horas. Apertura Casas Bandoleras
  • 11:00 horas. Asalto a la diligencia y fusilamiento de los bandoleros asaltantes. Ayuntamiento. Plaza de España.
  • 11:30 horas. Réquiem por Torrijos. Escenario iglesia y cárcel. A continuación, espectáculo de guitarras por Miguel Chamizo, ‘Dos guitarras bandoleras y un alma’. Escenario iglesia. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’, espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.
  • 12:45 horas. Por tu culpa mataron a María Jerónima. Escenario Cortijo.
  • 13:10 horas. Muerte al traidor. Los Bandoleros van en busca del chivato a la cárcel. Escenario cárcel y cueva.
  • 13:20 horas. Malditos sean los bandoleros que quieren ahorcar a mi padre. Escenario cortijo y cueva. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.
  • 13:45 horas. El Bautizo. Actuación de baile de Mari Luz Barret al cante Nora López. Escenarios cueva, cortijo e iglesia.
  • 15:30 horas. La gran batalla. Migueletes y bandoleros. Poblado bandolero.
  • 16:45 horas. Clausura. Escenario iglesia.

Qué comer en Grazalema durante la recreación

  • La asociación cultural de Grazalema tiene como especialidad el menudo ‘Tragabuche’
  • El Ventorrillo el chorizo asado.
  • La casa de los Moros y Cristianos de Benamahoma ofrece como sugerencia la torta de pata de cerdo mechá.
  • En Chocolatería Aldaba son especialistas en buñuelos y chocolate.
  • Asociación Cultural Bandoleros de Grazalema, cortijo La Buganbilla, con las patatas fritas.
  • El A.M.P.A. Las Colmenillas tienen como especialidad bollitos ‘preñaos’.
  • San Isidro, las riquísimas migas de Manuela.
  • La Peña Lunes del Toro de Cuerda especializada en tosta de pringá.
  • Peña del Toro de Benamahoma con su ‘alforja bandolera’.
  • Para beber, vinos Mantillas Moriles, Finos y Moscatel.
  • En el recinto de la recreación histórica puedes conseguir tu jarrillo de lata conmemorativo.

También te puede interesar

Lo último

stats