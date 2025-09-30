Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y los bandoleros tomarán sus calles este fin de semana

Llega octubre y con él una de las recreaciones históricas más esperadas de la sierra de Cádiz. El estruendo de los trabucos y el olor a pólvora serán la señal que anuncia la llegada de los bandoleros y migueletes (soldados del Rey Fernando VII) a Grazalema.

Las calles y las plazas de este pueblo de Cádiz, considerado uno de los más bonitos de España, revivirán un suceso que marcó la historia de Grazalema y de su sierra, teniendo como protagonista a José María Hinojosa ‘El Tempranillo’. Más de 700 voluntarios y en torno a 15.000 visitantes participarán en esta recreación que llena de vida las calles del municipio con cerca de 30 escenas teatrales, tabernas populares y ambiente serrano.

Esta recreación histórica tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre, ofreciendo casi medio centenar de representaciones de la vida de un bandolero que vivió en la sierra de Grazalema los momentos más dulces y amargos de su vida: el nacimiento de su hijo y la muerte de su amada, María Jerónima Francés.

Programación completa ‘Sangre y Amor en la Sierra’

VIERNES 3 DE OCTUBRE

10:00 horas. Recreación infantil. Poblado bandolero

17:00 horas. Encuentro de los participantes del desfile en El Tajo.

18:00 horas. Desfile inaugural. Salida desde El Tajo.

18:30 horas. Asociaciones y participantes se reúnen frente a la iglesia. Poblado bandolero.

18:45 horas. Acto inaugural con la presencia de D. Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, Valentín Salguero, presidente de la Asociación de Bandoleros y Máximo Valverde, pregonero de esta edición.

19:00 horas. Apertura Casas Bandoleras

19:10 horas. Bienvenida de Miguel Caballero, narrador de la Recreación Histórica. Escenario iglesia.

19:15 horas. Los bandoleros llegan a la Cueva. Trabucada bandolera y compromiso bandolero. Escenario Cueva.

Trabucada bandolera y compromiso bandolero. Escenario Cueva. 19:35 horas. Homenaje a los caballos de la Recreación. Poblado bandolero.

20:00 horas. Asalto a la diligencia. Poblado bandolero.

20:25 horas. Presentación de los migueletes. Lectura del bando y saludo de los bandoleros y bandoleras a El Tempranillo. Escenarios cárcel, iglesia y cueva.

Lectura del bando y saludo de los bandoleros y bandoleras a El Tempranillo. Escenarios cárcel, iglesia y cueva. 21:00 horas. Se conocen El Tempranillo y María Jerónima, con la actuación de Nora López. Escenarios iglesia y cortijo.

21:25 horas. El Señorito y El Chivato van al cuartel de los migueletes. Escenario cárcel.

van al cuartel de los migueletes. Escenario cárcel. 22:30 horas. Actuación de la bailaora Mari Luz Barret, el cantaor Manuel Lucas y Nora López. Escenario iglesia.

02:00 horas. Cierre Casas Bandoleras.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

09:30 horas. Despertar a trabucazos. Los migueletes persiguen a los bandoleros por el pueblo mientras roban las tiendas.

11:00 horas. Apertura casas bandoleras.

11:00 horas. Asalto a la diligencia y fusilamiento de los bandoleros asaltantes. Ayuntamiento. Plaza de España.

12:15 horas. Muerte a garrote vil. Escenario iglesia y cárcel. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.

13:00 horas. Visita de los bandoleros al cura y El Tempranillo se casa. Escenario cueva e iglesia.

Escenario cueva e iglesia. 13:15 horas. María Jerónima se casa. Escenario Cortijo (escena nueva)

13:30 horas. La boda. Actuación de baile de Mari Luz Barret. Escenario iglesia. A continuación, actuación de Nora López. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.

15:00 horas. Escena de bandoleros improvisada. Poblado bandolero.

16:00 horas. Cierre temporal.

18:00 horas. Actuación de Nora López. Escenario iglesia.

Escenario iglesia. 18:15 horas. Los migueletes capturan a tres borrachos. Escenario iglesia y cárcel.

18:45 horas. El Veneno pierde los galeones de Teniente de los migueletes. Escenario cárcel y cueva.

19:15 horas. Dos mulas y dos monjas . Poblado bandolero e iglesia

. Poblado bandolero e iglesia 19:30 horas. Madre coraje. Escenario cortijo (escena nueva)

00:00 horas. La decisión de María Jerónima. Escenario iglesia.

20:30 horas. Las Parteras (o te vienes conmigo o te saco las entrañas). Escenario iglesia.

20:45 horas. El anuncio del parto. Escenario cueva.

Escenario cueva. 21:00 horas. Parto y muerte. Escenario El Cortijo.

23:00 horas. Entierro de María Jerónima. Escenario iglesia.

23:45 horas. Actuación del grupo flamenco ‘A Palo Seco’ . Escenario iglesia y casetas.

. Escenario iglesia y casetas. 02:00 horas. Cierre casas bandoleras.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

11:00 horas. Apertura Casas Bandoleras

11:00 horas. Asalto a la diligencia y fusilamiento de los bandoleros asaltantes. Ayuntamiento. Plaza de España.

11:30 horas. Réquiem por Torrijos. Escenario iglesia y cárcel. A continuación, espectáculo de guitarras por Miguel Chamizo, ‘Dos guitarras bandoleras y un alma’. Escenario iglesia. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’, espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.

Escenario iglesia y cárcel. A continuación, espectáculo de guitarras por Miguel Chamizo, ‘Dos guitarras bandoleras y un alma’. Escenario iglesia. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’, espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García. 12:45 horas. Por tu culpa mataron a María Jerónima . Escenario Cortijo.

. Escenario Cortijo. 13:10 horas. Muerte al traidor. Los Bandoleros van en busca del chivato a la cárcel. Escenario cárcel y cueva.

13:20 horas . Malditos sean los bandoleros que quieren ahorcar a mi padre. Escenario cortijo y cueva. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García.

Escenario cortijo y cueva. A continuación, ‘El Arte de Andalucía a caballo’ espectáculo de Carmelo Cuevas y Saray García. 13:45 horas. El Bautizo. Actuación de baile de Mari Luz Barret al cante Nora López. Escenarios cueva, cortijo e iglesia.

15:30 horas. La gran batalla. Migueletes y bandoleros. Poblado bandolero.

Poblado bandolero. 16:45 horas. Clausura. Escenario iglesia.

Qué comer en Grazalema durante la recreación