Así será el otoño cultural de este pueblo pesquero de la costa de Cádiz: cuentacuentos, teatros y un club de lectura

El otoño ya está aquí y con él los planes suenan diferente. Con la bajada de las temperaturas buscamos planes que impliquen estar en el interior, así que para ello, nada mejor que apostar por la cultura durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Para ello, Conil de la Frontera se convierte en el refugio ideal para los amantes de la lectura y del teatro. Durante estos meses, este pueblo costero de Cádiz disfrutará de una amplia programación cultural de otoño que incluirá conferencias, talleres, lecturas, teatro y mucho más.

Otoño cultural en Conil

Miércoles 1 de octubre. Flamenco. La música de nuestros mayores. Adriano Lozano y Cañejo de Barbate. Música en directo a las 17:00 horas. Hogar del Mayor. Entrada Libre.

Jueves 2 de octubre. Jornadas Memoria democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera a las 19:00 horas. Conferencia inaugural. Memoria y transición, por la historiadora Magdalena González. A las 20:30 horas presentación del guion del documental 'Los Vientos del Pueblo'. Casa de la Cultura. Entrada libre.

Viernes 3 de octubre. Jornadas Memoria Democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera a las 19:00 horas. Presentación literaria. Pedagogía antifascista, del autor Enrique Javier Díez Gutiérrez. A las 21:00 horas concierto del cantaor Juan Pinilla 'Las voces que no callaron'. Casa de la Cultura. Entrada libre.

Sábado 4 de octubre. Jornadas Memoria Democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera. A las 11:00 horas Mesa Redonda 'La Transición en Conil, el primer ayt. Democrático. A las 12:30 horas Mesa Redonda 'Los colectivos sociales y la sociedad civil conileña en los años 70'. A las 17:30 horas Mesa Redonda 'La mujer en la lucha por la democracia'. A las 18:30 horas Conferencia 'Los años 60-70: los olvidos de la memoria. Ramón y Tomás Iglesias. A las 20:00 horas. Proyección de la película. 'Las armas no borrarán tu sonrisa', coloquio con el director Adolfo Dufour. Casa de la Cultura, entrada libre.