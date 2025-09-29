Así será el otoño cultural de este pueblo pesquero de la costa de Cádiz: cuentacuentos, teatros y un club de lectura
Conil cuenta con una amplia programación cultural para disfrutar de planes diferentes en octubre y noviembre
Estos son los veinte pueblos de Cádiz que buscan nuevos vecinos con este ‘Booking rural’ de Andalucía
El otoño ya está aquí y con él los planes suenan diferente. Con la bajada de las temperaturas buscamos planes que impliquen estar en el interior, así que para ello, nada mejor que apostar por la cultura durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Para ello, Conil de la Frontera se convierte en el refugio ideal para los amantes de la lectura y del teatro. Durante estos meses, este pueblo costero de Cádiz disfrutará de una amplia programación cultural de otoño que incluirá conferencias, talleres, lecturas, teatro y mucho más.
Otoño cultural en Conil
- Miércoles 1 de octubre. Flamenco. La música de nuestros mayores. Adriano Lozano y Cañejo de Barbate. Música en directo a las 17:00 horas. Hogar del Mayor. Entrada Libre.
- Jueves 2 de octubre. Jornadas Memoria democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera a las 19:00 horas. Conferencia inaugural. Memoria y transición, por la historiadora Magdalena González. A las 20:30 horas presentación del guion del documental ‘Los Vientos del Pueblo’. Casa de la Cultura. Entrada libre.
- Viernes 3 de octubre. Jornadas Memoria Democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera a las 19:00 horas. Presentación literaria. Pedagogía antifascista, del autor Enrique Javier Díez Gutiérrez. A las 21:00 horas concierto del cantaor Juan Pinilla ‘Las voces que no callaron’. Casa de la Cultura. Entrada libre.
- Sábado 4 de octubre. Jornadas Memoria Democrática. La Conquista de la Democracia en Conil de la Frontera. A las 11:00 horas Mesa Redonda ‘La Transición en Conil, el primer ayt. Democrático. A las 12:30 horas Mesa Redonda ‘Los colectivos sociales y la sociedad civil conileña en los años 70’. A las 17:30 horas Mesa Redonda ‘La mujer en la lucha por la democracia’. A las 18:30 horas Conferencia ‘Los años 60-70: los olvidos de la memoria. Ramón y Tomás Iglesias. A las 20:00 horas. Proyección de la película. ‘Las armas no borrarán tu sonrisa’, coloquio con el director Adolfo Dufour. Casa de la Cultura, entrada libre.
- Viernes 3 de octubre. Tu rincón mágico. Visita teatralizada cía. Teatrín. Biblioteca Municipal 10:00 horas. (Público escolar)
- Jueves 9 de octubre. Tu rincón mágico. Visita teatralizada cía. Teatrín. Biblioteca municipal 10:00 horas. (Público escolar)
- Sábado 11 de octubre. Cuento teatralizado. El viajero y la burrita, cía. Niunpaloal’Arte. Biblioteca Municipal a las 12:00 horas. (Público escolar)
- Viernes 17 de octubre. Teatro clásico. Ulises, cía Antonio Campos. A las 20:30 horas en la Casa de la Cultura. Entrada libre.
- Sábado 18 de octubre. Taller creativo intergeneracional. Picasso, por Paloma Ripollés. Biblioteca Municipal a las 10:30 horas (Público familiar) Inscripción del 10 al 17 de octubre en el teléfono de la biblioteca. Plazas: 20. Edad: de 7 a 12 años.
- Viernes 24 de octubre. Tu rincón mágico. Visita teatralizada, cía Teatrín. Biblioteca municipal a las 10:00 horas (público escolar)
- Sábado 25 de octubre. Taller creativo intergeneracional. Yayoi Kusama, por Paloma Ripollés. Biblioteca Municipal a las 10:30 horas (Público familiar). Inscripción: del 17 a 24 de octubre en el teléfono de la biblioteca. Plazas: 20. Edad: de 7 a 12 años.
- Domingo 26 de octubre. Teatro. El desván de los hermanos Grimm, cía. Escenoteca. Casa de la Cultura a las 19:00 horas (entrada gratuita / taquilla 18:00 horas)
- Jueves 30 de octubre. Tu rincón mágico. Visita teatralizada cía Teatrín. Biblioteca municipal 10:00 horas (público escolar)
- Viernes 7 de noviembre. Circo. Chances, segundas oportunidades, cía Piero Partigianoni. Casa de la Cultura 20:30 horas (entrada gratuita / taquilla 19:30 horas)
- Sábado 8 de noviembre. Cuentacuentos / Taller manualidades. Como mola tu escoba, cía Teatrín. Biblioteca municipal 12:00 horas (público familiar)
- Sábado 8 de noviembre. Teatro. Ikun, la princesa del agua, cía. Petit teatro. Casa de la cultura 19:00 (entrada gratuita / taquilla 18:00)
- Sábado 15 de noviembre. Actividad animación a la lectura. El pez Arcoiris, personal de la biblioteca. Biblioteca municipal 12:00. Inscripción: 31 de octubre a 7 de noviembre en el teléfono de la biblioteca. Plazas: 20. Edad: 5 a 8 años.
- Sábado 22 de noviembre. Cuentacuentos / Taller de manualidades. Rumbo a la isla saludable, cía. Teatrín. Biblioteca municipal 12:00 (público familiar)
- Sábado 29 de noviembre. Cuentacuentos. La gallina Marcelina, cía. Teatrín. Biblioteca municipal 12:00 horas (público familiar)
- Sábado 13 de diciembre. Cuentacuentos / Taller adornos navideños. Un recuerdo navideño, cía. Teatrín. Biblioteca municipal 12:00 horas (Público familiar.
También te puede interesar