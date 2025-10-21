El chef Enrique Sánchez, de 'Cómetelo', inaugurará la Feria de la Apicultura de la sierra de Cádiz más importante de Andalucía

Prado del Rey es un pueblo de Cádiz con sabor a miel. Aquí miman las colmenas con sus cuidados y se les reconoce, no solo en la provincia de Cádiz, también fuera de sus fronteras por su producción de miel. Por ello, cada año se organiza en la localidad una feria apícola donde muestran las diversas mieles que se producen en el entorno, mientras aprendes todo lo relacionado con la apicultura.

En esta nueva edición, el chef y presentador del programa Cómetelo, de Canal Sur, Enrique Sánchez, será el encargado de inaugurar la IX Feria de Apicultura de la Sierra de Cádiz en Prado del Rey. La inauguración será este viernes, 24 de octubre, a las 12:00 horas, y contará con la presencia del chef más televisivo de Andalucía.

La Asociación Apícola Sierra de Cádiz ha detallado “el chef apadrinará la feria y, posteriormente, presentará la marca colectiva, gracias a la colaboración de Antonio Orozco”. Además, “como detalle le obsequiaremos con su peso en miel, que Enrique lo destinará a una organización benéfica”.

X Jornadas técnicas divulgativas en Prado del Rey

Además de la Feria de Apicultura, este sábado 25 de octubre, el Teatro Municipal ‘Maestro José Toro Doblas’ acogerá la X Jornadas Técnicas Divulgativas, que contará con ponencias de expertos internacionales sobre la materia, una mesa redonda y un taller de diversificación de los productos de la colmena. Puede confirmar la asistencia inscribiéndose en las jornadas en este enlace.