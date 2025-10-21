El chef Enrique Sánchez, de 'Cómetelo', inaugurará la Feria de la Apicultura de la sierra de Cádiz más importante de Andalucía
Prado del Rey contará con la presencia del chef de Canal Sur para inaugurar la IX Feria de Apicultura donde, posteriormente, se desarrollarán unas jornadas técnicas divulgativas
Prado del Rey es un pueblo de Cádiz con sabor a miel. Aquí miman las colmenas con sus cuidados y se les reconoce, no solo en la provincia de Cádiz, también fuera de sus fronteras por su producción de miel. Por ello, cada año se organiza en la localidad una feria apícola donde muestran las diversas mieles que se producen en el entorno, mientras aprendes todo lo relacionado con la apicultura.
En esta nueva edición, el chef y presentador del programa Cómetelo, de Canal Sur, Enrique Sánchez, será el encargado de inaugurar la IX Feria de Apicultura de la Sierra de Cádiz en Prado del Rey. La inauguración será este viernes, 24 de octubre, a las 12:00 horas, y contará con la presencia del chef más televisivo de Andalucía.
La Asociación Apícola Sierra de Cádiz ha detallado “el chef apadrinará la feria y, posteriormente, presentará la marca colectiva, gracias a la colaboración de Antonio Orozco”. Además, “como detalle le obsequiaremos con su peso en miel, que Enrique lo destinará a una organización benéfica”.
X Jornadas técnicas divulgativas en Prado del Rey
Además de la Feria de Apicultura, este sábado 25 de octubre, el Teatro Municipal ‘Maestro José Toro Doblas’ acogerá la X Jornadas Técnicas Divulgativas, que contará con ponencias de expertos internacionales sobre la materia, una mesa redonda y un taller de diversificación de los productos de la colmena. Puede confirmar la asistencia inscribiéndose en las jornadas en este enlace.
- 09:30 horas. Inauguración de las jornadas.
- 10:00 horas. Ponencia: La química determina el comportamiento de las abejas y de sus depredadores (avispas). Antonio Ortiz, Universidad de Jaén.
- 11:00 horas. Ponencia On Line: Situación de la Vespa orientalis en Malta. Thomas Galea (Malta)
- 12:30 horas. Mesa Redonda: Calidad de la miel: importancia de las marcas de calidad. Caracterización de las mieles de la sierra de Cádiz 2025, datos preliminares (Antonio Gómez Pajuelo. Consultores Apícolas). DOP Miel de Málaga Virginia Montañez, Presidenta, y Anabel Rojas, Secretaría de la DOP Miel de Málaga. DOP Miel de Granada Pepe Orantes, director Laboratorios Apinevada. Miel y territorio: presentación del proyecto de Libro de la Apicultura de Cádiz. José Manuel Quero, director Parque Natural de Grazalema, Diputación de Cádiz.
- 16:30 horas. Ponencia: Impacto del cambio climático en la salud de las abejas. Raquel Martín Hernández, investigadora Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchámalo.
- 17:45 horas. Ponencia. Importancia del uso de reinas jóvenes de calidad en la productividad y salud de la Colmena: desde la producción a la selección genética. Joao Tomé, criador de reinas, fundador de Vale do Rormaninho, Portugal.
- 17:00 horas. Taller de diversificación de los productos de la colmena. En el espacio cultural José Hinojo. Elaboraremos un jarabe de miel y propóleo, un vigorizante apícola y cremas untables/miel y frutos secos. Inscripción previa, plazas limitadas.
