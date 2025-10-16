El reportero andaluz que más viaja por el mundo confiesa que este museo de Vejer es uno de los que más le ha sorprendido: “Un lugar con vida”

El reportero más viajero de Canal Sur, Manuel Martínez, ha sido elegido embajador del lomo en manteca y, coincidiendo con la fiesta gastronómica que pone en valor este producto estrella de Vejer de la Frontera, ha aprovechado para recorrer algunos rincones de este pueblo gaditano.

A través de sus redes sociales hemos podido saber que el comunicador ha estado disfrutando de un fin de semana espectacular en “uno de los pueblos más bonitos de España”, como él mismo lo define. Gastronomía, naturaleza y mucho arte podrían definir la visita de Manuel Martínez a Vejer de la Frontera.

De todos los museos que habrá visitado este reportero por todo el mundo parece que el de la Fundación de Arte Contemporáneo NMAC en Montenmedio le ha robado el corazón. “Me parece sorprendente que todavía esté en el desconocimiento de muchos en Andalucía del museo al aire libre más importante del sur de Europa, y está en Vejer de la Frontera, Cádiz”, ha explicado en sus redes sociales.

En este museo al aire libre, el arte contemporáneo y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Para visitarlo deberás saber que se necesita como mínimo 1 hora y 30 minutos caminando para ver toda la colección. Como es al aire libre aconsejamos evitar las horas de máximo calor y tener en cuenta que tendrás que caminar en algunas ocasiones por terreno irregular. Durante la visita podrás ir acompañado de tu perro, ya que es petfriendly.

El reportero de Canal Sur ha aprovechado su visita para confesar que es “un amante del arte y un apasionado de la naturaleza”, algo que siempre ha intentado ocultar porque “me daba vergüenza que alguien me criticase o pensase que era un inculto con ganas de quedar guay”.

“Durante estos años creo que he visitado los mejores museos del mundo, y eso es un privilegio. Pero mayor privilegio es haberme encontrado esta apuesta tan arriesgada en mi Andalucía. La hora ha sido tardía, y quizás por ello había menos gente, y eso me apena un poco". Si vas a visitarlo, el reportero recomienda "ir con niños, además tienes picnic para comerte un buen pan de pueblo revestido de lomo en manteca bajo los pinos".