La playa de Cádiz que se llama igual que una de Huelva: no hace frontera con Doñana, pero es una de las joyas de la costa gaditana

La Costa de la Luz se extiende por las zonas costeras de las provincias de Huelva y Cádiz, siguiendo un recorrido donde destacan algunas de las mejores playas de España bañadas por el Atlántico. Una de las coincidencias que encontramos entre sus costas es que, a pesar de ser provincias distintas, comparten el nombre en una de sus playas: La Fontanilla.

Solo por su nombre te debe sonar, sobre todo la de Conil de la Frontera ya que es uno de los rincones predilectos de la costa gaditana. Su homónima se encuentra en Huelva, más concretamente en Mazagón, en el municipio de Moguer.

Esta playa onubense se encuentra entre la playa de Mazagón y la playa del Parador. Al igual que la de Conil, es una playa salvaje de unos 60 metros, con arena fina y aguas turquesas. Está separada unos kilómetros del Parque Natural de Doñana y su paisaje está constituido por una franja de dunas móviles, acantilados y una extensa vegetación.

Playa de la Fontanilla, en Mazagón (Huelva) / Andalucía Viajes

La Fontanilla, la playa de Conil más ‘chic’

Esta playa conileña, que comparte nombre con la de Huelva, ha sido distinguida con Bandera Azul este verano 2025. Es una de las más amplias de la zona, de 750 metros de extensión, y sus aguas son cristalinas, turquesas y tranquilas, perfectas para disfrutar de un día familiar. Destaca sobre otras porque aquí se come de categoría, ya que se encuentra uno de los chiringuitos más emblemáticos de la localidad: El Roqueo o La Fontanilla.

En su extremo noreste se encuentra la playa El Roqueo que recibe su nombre por un saliente marino frente al acantilado, y en el extremo sureste, la playa del Chorrillo con dunas primarias y vegetación típica.