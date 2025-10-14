Parecía que el verano había terminado pero aún puedes disfrutar del ‘veroño’ en Cádiz: playas, terrazas y las mejores vistas al mar

Muchos recordarán este puente de octubre por las calurosas temperaturas que se ha podido sentir en la costa de Cádiz, dejando imágenes que nada tenían que ver con el que se vivió en 2024.

Este año podemos volver a hablar del neologismo veroño, que la RAE lo define como “un acrónimo formado a partir de las voces ver(ano) y (ot)oño que se usa coloquialmente para referirse al periodo inicial del otoño en el que aún se mantienen temperaturas propias del verano.

Durante este puente las playas de Cádiz han sido de nuevo el escenario protagonista del disfrute y, por consiguiente, las terrazas y algunos chiringuitos que aún se mantienen intactos en algunas de ellas. Ya sean a pie de playa o unos pasos de ella, estos rincones se convierten en todo un lugar de peregrinación. Así que si te niegas a dejar atrás el verano y quieres abrazar el ‘veroño’, toma nota de rincones donde disfrutar del buen tiempo.