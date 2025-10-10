Cádiz para comérselo: los mejores planes gastronómicos para saborear la provincia gaditana del 10 al 12 de octubre

Los amantes del buen comer pueden dejar de buscar planes porque aquí tendrán todo lo que necesitan saber para disfrutar de un buen festín del 10 al 12 de octubre en la provincia de Cádiz. Zahara de los Atunes, Conil, Vejer y Villamartín, son algunos de los municipios que durante este fin de semana sacarán a relucir lo mejor de su gastronomía. A continuación, te ofrecemos estos cuatro planes que están para chuparse los dedos:

XII Ruta del Retinto Zahara de los Atunes

Este pueblo mágico de Cádiz es uno de los enclaves donde se come de maravilla. Más aún si celebra una de sus rutas gastronómicas más Top, como la del Retinto. Hasta el 12 de octubre podrás saborear las 25 tapas participantes que tienen como protagonista la carne de vaca retinta. Unas propuestas gourmet que vendrán acompañadas del mejor ambiente en el centro del municipio con conciertos en directo.

XII Ruta de la Tapa de Conil

El pasado viernes, 3 de octubre, arrancó la Ruta de la Tapa de Conil, pero aún estás a tiempo de disfrutar de ella porque se desarrolla hasta este domingo, 12 de octubre. Una edición que cuenta este año con 33 participantes, de los cuales 29 son tapas y los 4 restantes postres. Distribuido por diferentes zonas de colores y Tapaorte en mano podrás sellar tus favoritas y optar a premios. El precio de la tapa y la bebida es de 4 euros. ¿A qué esperas para saborearlas todas?

Semana Gastronómica del Lomo en Manteca

Este domingo, 12 de octubre, se celebra el Día Internacional del Lomo en Manteca en Vejer de la Frontera. Con motivo de esta celebración este pueblo gaditano se encuentra inmerso en la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca, con los bares, restaurantes y carnicerías que ofrecen tapas, bocadillos, platos tradicionales y versiones innovadoras antes del gran día.

The Burger Games, Villamartín

Y de la costa ponemos rumbo a la sierra de Cádiz, concretamente a Villamartín, donde se va a celebrar ‘The Burger Games’. El pistoletazo de salida será este viernes, 10 de octubre, y continuará los días 11, 12 y 13 de octubre. El evento, de entrada gratuita, tendrá lugar en el Parque del Bulevar y reunirá algunas de las mejores hamburgueserías de Cádiz. Un total de 10 establecimientos con sus respectivas propuestas más gourmet, y el sabor más dulce con las tartas del Paraíso de Andrea, harán que te chupes los dedos este fin de semana.