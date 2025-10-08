‘The Burger Games’: las mejores hamburguesas llegan a este pueblo de la sierra de Cádiz

La Sierra de Cádiz se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: 'The Burger Games', que celebra su cuarta edición los días 10, 11, 12 y 13 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar, en el Parque del Bulevar, en Villamartín.

Este evento, de entrada gratuita, se ha consolidado como un referente en la provincia, reuniendo a algunas de las mejores hamburgueserías de Cádiz y convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la buena comida, la música y el ocio familiar.

En esta edición participarán locales de prestigio como: Locura (Villamartín), Timón Food Burguer (Algodonales), Travieso (de Sevilla aunque de corazón culiblanco), Bartolo (Arcos de la Frontera), Onoto (El Puerto de Santa María), El Coto (Coto de Bornos), La Maroma (Grazalema), Gallo de Oro (Prado del Rey), Casa Burguer (La Barca) y la Tasquita del Majaceite (Benamahoma). Además, el sabor más dulce del evento lo pondrán las tartas del Paraíso de Andrea.

'The Burger Games', más que gastronomía

Este evento gastronómico que se celebra en Villamartín está pensado para toda la familia. A lo largo de los cuatro días habrá actividades y juegos populares, sorteos entre los asistentes, y un miniparque de atracciones para los más pequeños, que además contará con un Día del Niño el lunes 13 de octubre, ofreciendo descuentos especiales en todas las atracciones.

La música también será protagonista, con conciertos en directo dentro del marco de Guadaletefest, que pondrá el ritmo y la energía a unas jornadas llenas de sabor, diversión y ambiente festivo.

La edición de este año promete ser una experiencia gastronómica y cultural única, donde los visitantes podrán disfrutar de las mejores hamburgueserías de la provincia de Cádiz, buena música y actividades para toda la familia.