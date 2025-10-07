Este es el pueblo mágico de Cádiz donde comerás de maravilla en el puente de octubre: tiene 25 razones para tapear de categoría
Descubre la programación completa de la XII Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes y las tapas participantes
De la 1 a la 33, estas son las tapas y restaurantes participantes de la Ruta de la Tapa de Conil
Zahara de los Atunes es reconocido por ser uno de los pueblos de Cádiz integrados en la Red Pueblos Mágicos de España, pero también porque es uno de los más felices de nuestro país, según un estudio reciente. Estas son algunas razones por las que este pueblo costero de Cádiz podría ser especial, pero hay una razón de mucho más peso que no pasa desapercibida en los paladares de quien la visita: se come de maravilla.
Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz celebrará la XII Ruta del Retinto del 8 al 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar. Así que, si quieres vivir una experiencia gastronómica inolvidable en Zahara de los Atunes, quédate para descubrir todos los detalles de la programación de este año, organizada por la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (ACOZA).
Como su nombre indica, la protagonista indiscutible será la carne de vaca retinta. Un total de 25 restaurantes de Zahara de los Atunes desplegarán su arsenal de recetas tradicionales e innovadoras para sorprender al público durante los cinco días que dura la ruta gastronómica. Unas propuestas gourmet que podrás ir descubriendo por diferentes zonas de colores en el centro de la localidad.
Programación XII Ruta del Retinto Zahara
MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
- 19:30 horas. Inauguración de la XII Edición de la Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes.
- 19:30 horas. Reproducción de vídeo de Zahara y su potencial gastronómico.
- 21:00 horas. Cóctel de bienvenida a los socios y participantes. Lugar: Bar la Iguana.
JUEVES 9 DE OCTUBRE
- De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- A las 17:00 horas. Concierto en directo: Música en vivo en la plaza Tamarón.
- De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación del concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- 23:30 horas. A copear por nuestro Zahara (fuera de concurso)
VIERNES 10 DE OCTUBRE
- De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- De 17:00 a 20:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.
- De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- 23:30 horas. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes.
SÁBADO 11 DE OCTUBRE
- De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- De 17:00 a 20:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.
- De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- 23:30 horas. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
- De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.
- 17:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.
- 20:00 horas. Entrega de premios XII Ruta del Retinto en la plaza Tamarón.
Tapas y restaurantes participantes
- Montemar. Tapa: El Embrujo Zahareño.
- Restaurante Casa Blas. Tapa: Odín.
- Brasa y Sal. Tapa: Picotinto.
- Al Sur. Tapa: Crujido del retín.
- Clandestino. Tapa: Gilda de Redondo del Retín.
- Trattoría L’Angolo. Tapa: Retincino.
- Las Benjumeas. Tapa: El Sabor a Casa.
- Barlovento. Tapa: La Morocha.
- Dondepepe. Tapa: Artáco.
- Willy Bar. Tapa: Otoño.
- Casa Candela. Tapa: El Vitello Tonatto.
- Taberna de Mauro. Tapa: Retinta.
- Restaurante Dos Mares. Tapa: Muu-Enrrollao.
- Pizzería Cristóbal. Tapa: En Obra.
- Doña Lola Zahara. Tapa: Enferiado.
- Cuatro Vientos. Tapa: El Sanguchito.
- Taberna de Zahara. Tapa: Me quiere o no me quiere.
- Jarana 17. Tapa: El Chamaquito Dorado.
- Almadraba Experience. Tapa: Contessa.
- Zokarrá. Tapa: Ravitinta.
- Pozo del Duque. Tapa: Retinto Bulls.
- Cervezahara. Tapa: Cerveza retinta.
- Aborigen Zahara. Tapa: Volcanera.
- Sotavento. Tapa: Retinfruti.
- El Cortijo de Zahara. Tapa: Carnel-Roll.
