Este es el pueblo mágico de Cádiz donde comerás de maravilla en el puente de octubre: tiene 25 razones para tapear de categoría

Zahara de los Atunes es reconocido por ser uno de los pueblos de Cádiz integrados en la Red Pueblos Mágicos de España, pero también porque es uno de los más felices de nuestro país, según un estudio reciente. Estas son algunas razones por las que este pueblo costero de Cádiz podría ser especial, pero hay una razón de mucho más peso que no pasa desapercibida en los paladares de quien la visita: se come de maravilla.

Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz celebrará la XII Ruta del Retinto del 8 al 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar. Así que, si quieres vivir una experiencia gastronómica inolvidable en Zahara de los Atunes, quédate para descubrir todos los detalles de la programación de este año, organizada por la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes (ACOZA).

Como su nombre indica, la protagonista indiscutible será la carne de vaca retinta. Un total de 25 restaurantes de Zahara de los Atunes desplegarán su arsenal de recetas tradicionales e innovadoras para sorprender al público durante los cinco días que dura la ruta gastronómica. Unas propuestas gourmet que podrás ir descubriendo por diferentes zonas de colores en el centro de la localidad.

Programación XII Ruta del Retinto Zahara

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

19:30 horas. Inauguración de la XII Edición de la Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes.

de Zahara de los Atunes. 19:30 horas. Reproducción de vídeo de Zahara y su potencial gastronómico.

21:00 horas. Cóctel de bienvenida a los socios y participantes. Lugar: Bar la Iguana.

JUEVES 9 DE OCTUBRE

De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes. A las 17:00 horas. Concierto en directo: Música en vivo en la plaza Tamarón.

Música en vivo en la plaza Tamarón. De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación del concurso . Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes. 23:30 horas. A copear por nuestro Zahara (fuera de concurso)

VIERNES 10 DE OCTUBRE

De 13:00 a 16:30 horas . Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes. De 17:00 a 20:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.

De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

23:30 horas. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes. De 17:00 a 20:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.

De 20:00 a 23:30 horas. Ruta del Retinto: periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

23:30 horas. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

De 13:00 a 16:30 horas. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso . Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes.

. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 restaurantes participantes. 17:00 horas. Concierto en directo: música en vivo en la plaza Tamarón.

20:00 horas. Entrega de premios XII Ruta del Retinto en la plaza Tamarón.

Tapas y restaurantes participantes