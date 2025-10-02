De la 1 a la 33, estas son las tapas y restaurantes participantes de la Ruta de la Tapa de Conil

La XII Ruta de la Tapa de Conil, organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil, está a punto de arrancar. Será este viernes, 3 de octubre, cuando de el pistoletazo de salida por los diferentes bares y restaurantes de la localidad. Esta ruta gastronómica se extenderá hasta el 12 de octubre, por lo que durante el puente de la Hispanidad podrás disfrutar de ella.

En esta edición habrá un total de 33 participantes, de los cuales 29 son tapas y los 4 restantes postres. El recorrido gastronómico se divide en cinco zonas distintas por colores, que podrás ir sellando en tu Tapaporte a medida que vayas probando cada una de ellas. Aquel consiga 15 sellos de diferentes establecimientos recibirá un regalo directo y entrar en el sorteo de un viaje para dos a Tenerife. El precio de la tapa y bebida será de 4 euros.

Tapas y establecimientos participantes

Bar Puerta Cai. Tapa: Crujiente de ensaladilla de pulpo. Mukai Restaurante. Tapa: Causa a la Limeña. Rt. Oasis. Tapa: Bomba de langostinos al ajillo con salsa de sus cabezas Bar Rte. El Pasaje. Tapa: Bocata marinero. El Anticuario. Tapa: Explosión de sabores. Kanaia. Tapa: Croquetas de gambas al ajillo. Rte. Casa Manolo Fuguilla. Tapa: Panceta lacada de croissant. Taberna La Chanca. Tapa: Macedonia Crujiente. Bar Terraza El Gamba. Tapa: Montadito queso payoyo y boquerones en vinagre. Bar Casa El Andaluz. Tapa: Bocado de levante. Bar Tascón de la Pasajera. Tapa: Mollete ibérico thai. Bar la Plazuela. Tapa: Crujiente de puerro y gamba. Cachito Bar Cantina. Tapa: Bocado de cachito. Bar la Grasa Taller de Tapas: Tapa: Alicate. Séptimo Arte Gastrobar. Tapa: Hojaldre de pollo al curry-coco y compota de manzana ácida. La Menuda. Tapa: Pancito con pescaito. Pasta 360. Tapa: Cappetti de calabaza, nata suave y nueces. Bar el Punto de Encuentro. Tapa: Crujiente de panko relleno de pollo, queso y langostino. La Escama Cervecería-Tapería. Tapa: Rufito. Restobar La Almazara. Tapa: Calentito de Retinto. Abolengo Tapas. Tapa: Chupa-Chups de pollo al curry. Bar Rte. Pericón. Tapa: Pani Puri de gamba enchilada y huevo de codorniz. Sabor y sal. Tapa: La Cabra tira al monte. Bar el Mercado. Tapa: Novea Bar Cervecería los 3 Hermanos. Tapa: Perla del Mar. Planta Baja. Tapa: Mensaje de la botella. Bar los Hermanitos. Tapa: Bao soleáo Cafetería Tapas Loto. Tapa: Rollitos de boquerones. Rte. La Jabega. Tapa: Piruleta de chipirón.

Postres participantes