Una de las tapas participantes en la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín
Una de las tapas participantes en la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín / Marinera Estudio

Estas son las tapas y restaurantes de Barbate participantes en la Ruta de la Ternera Ecológica

Once bares y restaurantes de la localidad ofrecerán tapas y bebidas por 5 euros

La ternera ecológica de la sierra del Retín es un tesoro gastronómico por descubrir, así que del 1 al 5 de octubre podrás disfrutar de sabores únicos, creatividad en cada plato y uno de los mejores productos de Barbate. Serán once los establecimientos participantes de la segunda edición de la Ruta de la Ternera Ecológica, ofreciendo tapa y bebida por 5 euros.

La inauguración de este evento gastronómico será este miércoles, 1 de octubre, en la plaza del Faro a las 17:00 horas, con showcooking del Departamento de Hostelería y Turismo del IES Torre del Tajo, un flashmob de la Academia de Baile Ana Florido y bienvenida al ‘Legado Gastronómico de Barbate’. Además, el evento cuenta con actividades complementarias como showcooking, despiece, actuaciones, exposición y jornadas técnicas.

Durante estos días los comensales podrán sellar su tapaporte y convertirse en jurado popular para otorgar los premios de la Ruta: Premio a la Mejor Tapa (300 euros y placa) y Premio al Mejor Servicio (150 euros y placa). Además, el tapaporte ganador obtendrá una cena para dos personas valorada en 120 euros en uno de los locales participantes. Los tapaportes estarán disponibles en la Oficina de Turismo y en los propios establecimientos, y deberán entregarse en la urna dispuesta en la Oficina de Turismo de jueves a sábado en horario de 10:00 a 14:30 y 17:30 a 19:30, y el domingo de 10:00 a 16:00.

La clausura de la ruta se celebrará el domingo 5 de octubre, a partir de las 17.00 horas en la Plaza de los Seis Grifos, con la entrega de los premios del Jurado Profesional —que ya valoró las tapas en la Cata a Ciegas— y del Jurado Popular, así como con actuaciones musicales para despedir el evento

Restaurante K-Curro / Tapa: Bocaíto del Retín
La 'Taberna' / Tapa: La Salvaje del Retín
Tapería 'La Revuelta' / Tapa: La Revoltosa
Bar Tapería 'La Tasca' / Tapa: Ternura de Ternera
Tapería Hostal Barbate / Tapa: Falso Nigiri del Retín
Cafetería Tapería Eclipse / Tapa: Alma del Retín
Peña Flamenca bar / Tapa: Caballito Ganador
Gastro hotel '6 Grifos' / Tapa: Retín Dubai
La Tienda D'Estraza / Tapa: Al-Retín
Restaurante 'Arrozante 4.20' / Tapa: Tortitas de Rabo Crujiente de Kikos con Tomate Concassé
Restaurante El Faro y Terraza Ixo / Tapa: Retín to pa mí
