Estas son las tapas y restaurantes de Barbate participantes en la Ruta de la Ternera Ecológica
Once bares y restaurantes de la localidad ofrecerán tapas y bebidas por 5 euros
La ternera ecológica de la sierra del Retín es un tesoro gastronómico por descubrir, así que del 1 al 5 de octubre podrás disfrutar de sabores únicos, creatividad en cada plato y uno de los mejores productos de Barbate. Serán once los establecimientos participantes de la segunda edición de la Ruta de la Ternera Ecológica, ofreciendo tapa y bebida por 5 euros.
La inauguración de este evento gastronómico será este miércoles, 1 de octubre, en la plaza del Faro a las 17:00 horas, con showcooking del Departamento de Hostelería y Turismo del IES Torre del Tajo, un flashmob de la Academia de Baile Ana Florido y bienvenida al ‘Legado Gastronómico de Barbate’. Además, el evento cuenta con actividades complementarias como showcooking, despiece, actuaciones, exposición y jornadas técnicas.
Durante estos días los comensales podrán sellar su tapaporte y convertirse en jurado popular para otorgar los premios de la Ruta: Premio a la Mejor Tapa (300 euros y placa) y Premio al Mejor Servicio (150 euros y placa). Además, el tapaporte ganador obtendrá una cena para dos personas valorada en 120 euros en uno de los locales participantes. Los tapaportes estarán disponibles en la Oficina de Turismo y en los propios establecimientos, y deberán entregarse en la urna dispuesta en la Oficina de Turismo de jueves a sábado en horario de 10:00 a 14:30 y 17:30 a 19:30, y el domingo de 10:00 a 16:00.
La clausura de la ruta se celebrará el domingo 5 de octubre, a partir de las 17.00 horas en la Plaza de los Seis Grifos, con la entrega de los premios del Jurado Profesional —que ya valoró las tapas en la Cata a Ciegas— y del Jurado Popular, así como con actuaciones musicales para despedir el evento