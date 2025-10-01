Fue Ciudad Gastronómica Española y le da la bienvenida a octubre con esta ruta de la tapa con más de 30 bocados sabrosos

Octubre arranca de la manera más sabrosa en Conil. La XII Ruta de la Tapa de Conil, organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil, tendrá lugar del 3 al 12 de octubre y contará con 33 participantes, 4 de ellos serán postres y los 29 participantes restantes serán tapas. Este evento es uno de los más esperados del año, sobre todo después de que Conil se consolidara como Ciudad Gastronómica de España este 2024.

Esta cita, que arrancará este viernes 3 de octubre, supondrá un auténtico viaje por los sabores más auténticos de Conil de la Frontera, distribuidos en cinco zonas distintas por colores. El precio de la tapa + bebida (vino de la casa, caña de cerveza o agua) será de 4 euros.

Para participar en los sorteos, será necesario solicitar el Tapaporte en cualquiera de los establecimientos adheridos a la ruta. Cada vez que el cliente pruebe una tapa, recibirá un sello, y al completar al menos uno de cada zona, podrá votar por la mejor tapa y el mejor postre. Aquel que consiga sellar 15 sellos de diferentes establecimientos recibirá un regalo directo y entrarás en un viaje para dos personas a Tenerife (los 50 primeros que lo consigan).

No podrán entrar en el sorteo aquellos Tapaportes que no hayan cumplimentado debidamente los datos del cliente solicitado y/o no hayan votado al mejor establecimiento-tapa y al mejor postre de los probados. Una vez cumplimentado, podrán depositar su Tapaporte en la urna que encontrarán en cualquiera de los establecimientos participantes de la XII Ruta de la Tapa de Conil. La fecha límite para participar es el 12 de octubre.