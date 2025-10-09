Más de 400 ovejas merinas y cabras payoyas, concursos, mercado y degustaciones en este pueblo de la sierra de Cádiz

Este fin de semana no lo pienses más y pon rumbo a Benaocaz, uno de los pueblos de la sierra de Cádiz donde podrás conocer la joya ganadera de la provincia gaditana: la oveja merina. Pero no solo se pondrá en valor esta raza autóctona, las cabras payoyas también estarán presente en la XII Feria Ganadera de Benaocaz.

Unos 400 ejemplares, especialmente de ovejas merinas y cabras payoyas, participarán en la Feria Ganadera de Benaocaz, del 10 al 13 de octubre. Esta décimo segunda edición ha sido organizada por la Asociación de Ganaderos de Benaocaz y el respaldo de la Diputación de Cádiz, entre otras muchas entidades y empresas -más de 60, según la organización- que colaboran con el evento.

Durante la muestra, se desarrollarán certámenes profesionales, como el XII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz; el XIII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema y el X Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya. Para el público visitante, habrá degustaciones, talleres, exhibiciones y concursos populares (carrera de sacos, y levantamiento de alpacas, entre otros), además de una zona con una veintena de puestos con productos artesanales y gastronómicos.

Programa de actividades

VIERNES 10 DE OCTUBRE

09:00 HORAS. XII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz. XII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema.

XII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema. 11:00 horas. Apertura de mercado.

12:00 horas. Inauguración de la XII Feria Ganadera de Benaocaz, Exposición Cuadros de Punto Cruz a cargo de D. Pepa Jiménez Caro y II Concurso de fotografía de la oveja merina de Grazalema. Inaugurará la Excma. presidenta de la Diputación de Cádiz, Dña. Almudena Marina Martínez de Junco. A continuación, degustación de quesos de la comarca.

Exposición Cuadros de Punto Cruz a cargo de D. Pepa Jiménez Caro y II Concurso de fotografía de la oveja merina de Grazalema. Inaugurará la Excma. presidenta de la Diputación de Cádiz, Dña. Almudena Marina Martínez de Junco. A continuación, degustación de quesos de la comarca. 17:30 horas. Concurso de carreras de sacos.

19:00 horas. Cierre de mercado.

20:30 horas. Cena de ganaderos. Homenaje a título póstumo a D. Ignacio Pérez Gutiérrez.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

08:30 horas. Diana Peculiar.

11:00 horas. Apertura de mercado.

11:30 horas. X Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya.

13:30 horas. Entrega de trofeos.

14:00 horas. Degustación de cordero con logotipo 100% raza autóctona ovina Merina de Grazalema.

17:30 horas. Concursos ‘Corre con los Huesos’. Levantamiento de Alpacas.

19:00 horas. Cierre de mercado.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

08:30 horas. Diana Peculiar.

11:00 horas. Apertura de mercado.

11:30 horas. Taller de quesos y degustación de queso de la raza ovina Merina de

Grazalema.

16:00 horas. Exhibición de Arriería.

17:30 horas. Concursos “Palito Travieso”; “Buscando el boquete”.

19:00 horas. Cierre de mercado.

LUNES 13 DE OCTUBRE