Este alojamiento rural en mitad de la naturaleza es el retiro ideal para desconectar este otoño en la sierra de Cádiz
Tambor del Llano es el refugio perfecto para disfrutar de la calma que aporta la naturaleza
Octubre es el mes ideal para disfrutar de la calma y la desconexión que te aporta este mes otoñal. Aún las temperaturas son agradables y sin previsión de fuertes lluvias podrás descubrir este alojamiento rural en mitad de la naturaleza que será tu refugio ideal si buscas desconectar unos días.
El Tambor del Llano es una finca de 32 hectáreas situadas a 4 de Grazalema y a 20 minutos de Ronda. Está enclavada en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, por lo que podrás disfrutar de un entorno único en el pulmón verde de la sierra gaditana.
Rodeado de vegetación y unas vistas impresionantes, podrás dejarte llevar por el encanto rural de su paisaje. El alojamiento rural es una antigua edificación agropecuaria recuperada y reconvertida pensada para albergar a un máximo de 22 personas. El edificio está perfectamente integrado en el paisaje y rodeado por el alcornocal, un pinar longevo y zonas ajardinadas con las plantas autóctonas de la sierra.
Cuenta con diez habitaciones dobles con tres categorías: Superior (2), Confort (4) y Doble (4). Tres salas polivalentes para estar y realizar reuniones y actividades. Además, para cuando llegue el frío podrás disfrutar del calor que te aporta la chimenea en dos salas.
Una piscina en mitad de la naturaleza
Por si fuera poco, Tambor del Llano cuenta con una piscina integrada en el paisaje natural. Por su diseño parece una poza natural entre las rocas, en medio del bosque de alcornoques, con la sierra de Grazalema de fondo. Su diseño se adapta a la morfología y color de las rocas naturales del terreno, permitiendo la perfecta armonía con el paisaje.
Actividades en la naturaleza
Su privilegiada ubicación hace que este alojamiento cuente con una serie de actividades pensadas para disfrutar en la naturaleza. Cuenta con un pequeño centro de actividades ecuestres con un grupo de caballos, así como actividades ganaderas. Desde aquí podrás hacer rutas de senderismo, yoga, sesiones de astronomía y rutas guiadas por el entorno del Tambor del Llano.
