Esta fuente de origen romano da agua a uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

No importa el camino o vereda que recorras en Grazalema, sus calles de piedra y fachadas encaladas despertarán en ti emociones únicas. Este pueblo de Cádiz es uno de los que están certificados como Más Bonito de España, y no es para menos. Está ubicado en el corazón de la Sierra de Grazalema, por lo que su entorno natural te cautivará al instante.

En este pueblo podrás disfrutar de esos anhelados momentos de paz y envolverte con uno de los sonidos más característicos de sus calles: el que mana de sus históricas fuentes. Si Grazalema presume de un microclima único, llevándose el título de ser el lugar donde más llueve de España, ahora también podrás descubrir su paisaje de agua gracias a sus fuentes.

Este elemento vital ha estado presente durante siglos en la vida de los vecinos de Grazalema y en su ganado. Además, estas fuentes han servido de lugar de encuentro y de historias, dulces y amargas, que han marcado la historia de este pueblo gaditano. Fuentes de piedra, cantería y bronce que mantienen su remota utilidad y que se antojan un feliz descubrimiento para quienes se afanan en conocernos, en sentirnos.

La fuente impresiona por las ocho cabezas esculpidas en piedra / Turismo de Grazalema

Fuentes, más de medio centenar, de Abajo, Aguafría, Plaza de España, Algarrobal, Asamblea, Calerín, Calle Nueva, Cañagrande, Cancha, Casa del Pinar, Chiva, Lapiedra… pero vamos a centrarnos en una de las más emblemáticas de Grazalema. Se trata de la Fuente de Abajo, o también conocida como la Fuente de los Ocho Caños, que llama la atención por sus ocho cabezas esculpidas en piedra y por ser de origen romano.

Los ocho caños vierten a una pila de piedra muy gastada comunicada con un gran abrevadero. Por encima de la fuente se ha realizado un parque con bancos de piedra y arbolado y en frente de la fuente hay un antiguo lavadero. A esta fuente se accede desde la carretera A-372 llegando a Grazalema, a la altura del cementerio se toma la primera calle a la izquierda que conduce directamente a la Fuente Romana contando con cartel indicador.