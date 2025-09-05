Este alojamiento rural de la sierra de Cádiz parece de otro planeta: "El mejor para ver la luna y las estrellas en mitad de la naturaleza"

El eclipse lunar total, también llamado ‘Luna de Sangre’, será un espectáculo único que no podrás perderte este domingo, 7 de septiembre. Los cielos de la provincia de Cádiz, pero especialmente los de la sierra, son ideales para observar este fenómeno astronómico. Así que si estás pensando en vivir una experiencia diferente, deberás saber que en Grazalema existe el Mejor Alojamiento Starlight desde 2021.

Pero hace diez años el Tambor del Llano fue acreditado como alojamiento Starlight, caracterizándose por su compromiso a proteger el cielo nocturno y promover el astroturismo. Este alojamiento rural se encuentra en el Parque Natural de Grazalema, una de las reservas de biodiversidad más ricas, bien conservadas y espectaculares de España.

Indican en su web que “combina alojamiento de calidad con granja ecológica y proyectos dirigidos a la sostenibilidad económica y ecológica”. De esta forma, todo aquel que visite este lugar para soñar se encontrará en un entorno privilegiado, siendo uno de los espacios naturales más exclusivos de Andalucía para disfrutar del Turismo de Estrellas.

Este alojamiento Starlight cuenta con 10 habitaciones dobles y con una capacidad máxima de 22 personas. Dispone de toda clase de comodidades y está perfectamente integrado en el paisaje natural de la sierra de Cádiz.

Además del alojamiento, en Tambor del Llano se llevan a cabo numerosas actividades relacionadas con la naturaleza. Rutas a caballo con la luna llena, gastronomía ecológica, observación de aves y estrellas, cursos de yoga y noches de astronomía, entre otras actividades.

Noches de Astronomía

Una de las actividades más destacadas son sus Noches de Astronomía, un programa guiado por astrónomos y monitores Starlight. El próximo sábado, 13 de septiembre, se llevará a cabo esta actividad, de dos horas y media, para todos los públicos, incluso las personas que no estén alojadas en el hotel. La práctica se realiza con telescopio y otros materiales divulgativos, en el estelario situado en la zona más alta de la finca. También ofrecen la opción de alojamiento y cena.