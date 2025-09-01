Villaluenga se va de feria: toda la programación para disfrutar en el pueblo mágico de Cádiz más pequeño de la provincia

Este pueblo mágico de la provincia de Cádiz se va de feria este mes de septiembre. Del 5 al 8 de septiembre, Villaluenga del Rosario celebrará la Feria y Fiestas Mayores 2025, en honor a la Santísima Virgen del Rosario, Patrona y alcaldesa perpetua del municipio de la sierra de Cádiz.

Este evento es uno de los más esperados de la localidad, pues combina actos de devoción, música, actividades culturales y encuentros vecinales durante los cuatro días que dura la feria de Villaluenga. Además de la festividad, este evento será una oportunidad para poder conocer uno de los pueblos con más encanto de la provincia.

Programación completa

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

21:00 horas. Inauguración de la Portada y alumbrado extraordinario.

20:00 a 23:00 horas. Atracciones infantiles gratis en el paseo de la Glorieta.

22:00 horas. En la plaza de la Alameda, tendrá lugar el acto de coronación de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, presentado por Esteban Fernández, periodista y comunicador. Pregón a cargo de Doña María del Carmen Villanueva Benítez. A continuación, Salutación del Señor alcalde.

00:00 horas. Concierto de ‘Cambio de Compás’ en la Caseta Municipal (entrada libre hasta completar aforo). Al finalizar el concierto baile en la Caseta Municipal con la actuación del Trío Musical Nemesis.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

09:00 horas. Diana Floreada por las calles de la Villa.

11:00 horas. Juegos infantiles en la Caseta Municipal.

12:00 a 13:00 horas. Suelta de vaquillas por las calles de la localidad.

14:00 horas. Toro de cuerda infantil (salida desde la Caseta Municipal).

16:00 horas. Actuación musical en la Caseta Municipal con DJ Chivo.

19:00 a 20:00 horas. Suelta de vaquillas por las calles de la localidad.

20:00 horas. Concierto de Los Frailes en la Caseta Municipal.

20:00 a 23:00 horas. Atracciones infantiles gratis Paseo de la Glorieta.

22:00 horas. Salve en honor a la Santísima Virgen del Rosario.

23:00 horas. Actuación del Grupo Flamenco Vanesa Lara en la plaza de la Alameda.

00:30 horas. Baile en la Caseta Municipal con la actuación del Trío Musical Nemesis.

03:30 horas. Actuación DJ Chivo en la Caseta Municipal.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

09:00 horas. Diana Floreada por las calles de la Villa.

11:00 horas. Disparo de cohetes.

12:00 horas. Santa Misa celebrada en honor de nuestra patrona la Stma. Virgen del Rosario, en la parroquia de San Miguel.

13:00 horas. Procesión por las calles de la villa de la Imagen de nuestra Patrona la Stma. Virgen del Rosario, acompañada por la Agrupación Musical Ubriqueña.

17:00 horas. Concierto Melodías al atardecer: saxo en vivo. Marcos, en la Caseta Municipal.

19:00 horas. Festival Taurino (programa aparte)

20:00 a 23:00 horas. Atracciones infantiles gratis en el paseo de la Glorieta.

21:00 horas. Concierto del mítico grupo Sombra y Luz en la Caseta Municipal (entrada libre hasta completar aforo).

00:00 horas. Baile en la Caseta Municipal con la actuación del Trío Musical Fantasía.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE