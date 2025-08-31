El lago de este pueblo de Cádiz esconde un barco encallado protagonista de películas de Manolo Escobar y Concha Velasco

Si has disfrutado de un paseo en kayak o en barco por el lago de Arcos, habrás podido ver entre la maleza una oxidada embarcación encallada con el paso del tiempo. Se trata del Mississippi, el que fuera un emblema turístico conocido como el Vaporcito de la sierra de Cádiz que navegaba en estas aguas en los años 60 y 90.

En honor a esta histórica embarcación se ha recreado el Mississippi 2.0, con capacidad para 12 personas y que te permite disfrutar de un paseo en barco por este paraje natural con vistas increíbles a Arcos de la Frontera. Desde este renovado barco podrás ver el verdadero Mississippi, protagonista en películas de Manolo Escobar y Concha Velasco. En informaciones de este mismo diario, “la película en cuestión era Juicio de Faldas y el flamante barco arcense llenaba la pantalla de este film con un reparto estelar en el que también figuraban Ozores y Gracita Morales”.

Nueva vida al barco Mississippi

El original está encallado, pero con Turismo Activo de Arcos podrás ver esta embarcación de cine desde el Mississippi 2.0. Con este paseo en barco podrás disfrutar de una experiencia única en compañía de familiares y amigos. Gracias al entorno natural del lago de Arcos podrás relajarte y deleitarte con la tranquilidad de sus aguas y un paisaje inolvidable.

La embarcación tiene capacidad para 12 personas, más tripulación. El trayecto tiene una duración de una hora y podrás llevar tu propia comida o bebida, mientras disfrutas de un paseo inolvidable en este entorno único de Arcos de la Frontera.