Día Mundial de los Lagos en Cádiz: la diversión acuática que necesitas para despedir el verano está en Arcos

Una mujer practica yoga sobre su tabla de paddle surf en el lago de Arcos

En la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz se encuentra una de las grandes joyas refrescantes del verano en la provincia. El lago artificial de Arcos hace posible la práctica de un gran número de deportes náuticos como el kayak, esquí acuático, vela o remo, entre otras actividades.

Aunque si lo tuyo es hacer algo más tranquilo, también podrás disfrutar de un agradable paseo en barco, de su playita y de unas vistas inmejorables a este pueblo gaditano declarado Conjunto Histórico.

El 27 de agosto de cada año se celebra el Día Mundial de los Lagos, una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. En Arcos de la Frontera podrás celebrar esta efeméride disfrutando de sus actividades.

Aventuras acuáticas en Arcos

Tal y como se puede ver en el vídeo, una de las actividades más divertidas y llenas de adrenalina son los arrastrables. Podrás elegir entre sofá, disco o banana. También podrás vivir la emoción del esquí acuático y el wakeboard, mientras te deslizas sobre sus aguas en calma y rodeado de un paisaje impresionante.

Si lo que buscas es una actividad más relajada y accesible, podrás dar un paseo en kayak y paddle surf, así como practicar la pesca o pasear en barco.