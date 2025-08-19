Estos son los planes más refrescantes que podrás hacer en el pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía
En la provincia de Cádiz tenemos el pueblo más mágico de Andalucía: Bornos. Y no lo decimos nosotros, así fue elegido en los Premios Nacionales y Regionales 2025 de la Red Pueblos Mágicos de España. Con este título se puso en valor “la excepcional oferta turística, que combina historia, paisajes naturales y un entorno lleno de encanto”.
Por no hablar de su embalse y las increíbles vistas de las que presume. Este pueblo no solo se disfruta en invierno, gracias al embalse de Bornos, podrás disfrutar de la práctica de deportes náuticos en sus mansas aguas. Una alternativa para quienes busquen planes diferentes, alejados de la costa gaditana. De esta manera, en este privilegiado enclave natural podrás disfrutar de multitud de deportes como el piragüismo, vela, windsurf, esquí acuático, pesca, kitesurf, kayak, paddle surf…
Desde Turismo de Bornos explican que “disponemos de instalaciones que nos ofrecen la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para la práctica deportiva”. En este sentido, vecinos y visitantes pueden disfrutar de la playa artificial, así como los deportes náuticos que se desarrollan en este mágico lugar.
Planes náuticos en Bornos
- Pesca: Bornos es un lugar perfecto para la práctica de la pesca deportiva o de recreo, sobre todo para iniciarse en la pesca de Ciprínidos. Barbos, carpas, bogas y black bass son algunos de los peces que nos encontraremos con más frecuencia.
- Kayak: podrás disfrutar de esta práctica deportiva gracias a las actividades que ofertan varias escuelas.
- Windsurf: Bornos es un buen lugar para practicar esta modalidad deportiva cuando los vientos de la zona de la Bahía son demasiado fuertes, sobre todo para quienes estén iniciándose.
- Stand Up Paddle: Es uno de los deportes que está más en auge y el embalse de Bornos, por sus aguas mansas, es ideal para ello.
