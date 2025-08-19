Estos son los planes más refrescantes que podrás hacer en el pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía

En la provincia de Cádiz tenemos el pueblo más mágico de Andalucía: Bornos. Y no lo decimos nosotros, así fue elegido en los Premios Nacionales y Regionales 2025 de la Red Pueblos Mágicos de España. Con este título se puso en valor “la excepcional oferta turística, que combina historia, paisajes naturales y un entorno lleno de encanto”.

Por no hablar de su embalse y las increíbles vistas de las que presume. Este pueblo no solo se disfruta en invierno, gracias al embalse de Bornos, podrás disfrutar de la práctica de deportes náuticos en sus mansas aguas. Una alternativa para quienes busquen planes diferentes, alejados de la costa gaditana. De esta manera, en este privilegiado enclave natural podrás disfrutar de multitud de deportes como el piragüismo, vela, windsurf, esquí acuático, pesca, kitesurf, kayak, paddle surf…

Desde Turismo de Bornos explican que “disponemos de instalaciones que nos ofrecen la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para la práctica deportiva”. En este sentido, vecinos y visitantes pueden disfrutar de la playa artificial, así como los deportes náuticos que se desarrollan en este mágico lugar.

Planes náuticos en Bornos