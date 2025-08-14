Tres playas de Cádiz entre las 25 mejores de España para aprender deportes acuáticos

Las playas de Cádiz son ideales para iniciarse en deportes acuáticos, pero tres de ellas han sido incluidas en el ranking de las 25 mejores playas de España. Aunque estemos a mediados de agosto, aún queda verano para disfrutar de la adrenalina que te aporta estas modalidades deportivas en el mar.

Aprender surf, kitesurf o paddle board es algo que muchos tienen en su lista de cosas pendientes, así que, si no sabes donde ir y no quieres gastarte mucho dinero, un estudio de Wallapop te desvela cuáles son las tres playas de Cádiz mejores para practicar deportes acuáticos a buen precio.

La primera de ellas es la playa de Castilnovo (Conil), que se encuentra entre las cinco mejores de España, exactamente en la cuarta posición y con una puntuación de 6,40. Según detalla el estudio “la media de las horas de sol durante los meses de verano son 14,17, un poco mayor que en el resto de las playas. La zona cuenta con escuelas de surf, kitesurf y paddle board con una valoración de 4,93 estrellas en Google Reviews.

Playa de Castilnovo, en Conil / Turismo de Conil

Playa de Levante y Mangueta, entre las 25 mejores

La playa de Levante, en El Puerto de Santa María, tiene una valoración de 5 estrellas en Google Reviews, posicionándola en la séptima posición del ranking nacional. También es conocida como Los Toruños, y es una playa virgen que está enclavada a lo largo del parque del que recibe su nombre. Tiene casi 5 km de largo y finaliza en la desembocadura del Río San Pedro, ideal para dar un largo paseo muy ameno ya que no es una playa con pendientes. Y cómo no, también perfecta para practicar windsurf, kitesurf y surf.

En el puesto número de 20 del ranking, con 4,90 estrellas en Google Reviews, se encuentra la playa Mangueta, entre Los Caños de Meca y El Palmar. Es una playa tranquila y relajada, que te permitirá disfrutar de los deportes acuáticos sin masificaciones.