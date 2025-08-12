Esta es la playa de Cádiz que tendrá el agua más fría para refrescarte en estos días de calor y levante

Si el lunes les resultó caluroso, prepárense para lo que se vivirá durante toda la semana en la provincia de Cádiz. Los avisos naranja y amarillo ya están activados por las altas temperaturas, así que toca refrescarse. Las mejores opciones para estos días de calor extremo siempre son las playas o piscinas, aunque recomendamos acudir a ellas evitando las horas de calor extremo.

Además de informar sobre las temperaturas que se vivirán en la provincia de Cádiz durante esta semana, Aemet también ha ofrecido información del estado del agua de las playas gaditanas. De entre todas ellas, las aguas más frías estarán en el litoral atlántico de la playa de Zahara de los Atunes, con 21 grados.

Esta kilométrica playa, a unos pasos del núcleo urbano de Zahara de los Atunes, será la mejor playa para refrescarse estos días. De arena dorada y suave, esta playa es un lugar único para disfrutar de un día inolvidable. Su extensión, así como la belleza de su paisaje, hace que puedas vivir momentos de calma frente al mar.

Las playas de Cádiz con el agua más cálida

Los más calurosos encontrarán estos días en Zahara de los Atunes, el oasis refrescante que andaban buscando. Sin embargo, si eres de los que prefiere bañarse en aguas más cálidas, Aemet ha indicado también cuáles serán las menos frías del litoral gaditano. En este caso, los visitantes encontrarán en la Costa Noroeste las aguas menos frías, destacando los 26 grados de la playa del Chorrillo y los 25 de La Costilla, La Puntilla, Fuentebravía, Cruz del Mar y Las Piletas. Mientras que, en Cádiz capital, la Victoria y La Caleta estarán a unos 23 grados.