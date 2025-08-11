Calor y levante en Cádiz, con subida de las temperaturas: estos municipios llegarán a los 40 grados el lunes

Lunes muy caluroso el que se vivirá este 11 de agosto en la provincia de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos naranja y amarillo por las altas temperaturas en varias zonas por riesgo importante. Se alcanzarán los 40 grados de máxima en la campiña y los 35 se superarán ampliamente tanto en la Costa Noroeste como en el interior de la Bahía de Cádiz.

Respecto a los pronósticos previstos en los días anteriores, Aemet ha activado los avisos amarillos en zonas que días atrás no contemplaba como la Bahía de Cádiz, Costa Noroeste, parte de la Sierra más cercana a la provincia de Málaga y en el entorno de Jimena de la Frontera. El nivel naranja se mantiene según lo previsto: para la campiña jerezana y la parte de la Janda y la Sierra más cercana. Los avisos se mantienen activos para las mismas áreas para el martes 12 aunque el nivel naranja bajará hasta amarillo. Y para el miércoles se prevé de nuevo para la zona centro de la provincia nuevamente.

Sobre la duración de este episodio de ola de calor en la Península, Aemet ha reducido hasta este miércoles 13 la duración (en un primer momento se fijó el jueves 14 como posible final del episodio). Para esta jornada, el servicio estatal cree que el escenario más probable será aquel en que "predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la Península, sin descartar que éstos sean localmente notables en puntos de la mitad norte. Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor. El jueves 14 la incertidumbre es elevada, pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio, lo que sería suficiente para darlo por finalizado. En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular".

Este comportamiento se trasladará igualmente a la provincia de Cádiz. Se espera que haya un ligero descenso en la segunda mitad de la semana, a partir del miércoles o jueves, que devuelva los valores térmicos a unos niveles parecidos a los de este domingo 10. La bajada no será excesiva por tanto ya que la provincia parte de unas temperaturas ya de por sí elevadas.

Temperaturas máximas previstas este lunes en Cádiz

Según la valoración de Aemet, estos son los registros máximos que se alcanzarán en cada municipio de la provincia:

Alcalá de los Gazules: 37

Alcalá del Valle: 39

Algar: 39

Algeciras: 28

Algodonales: 42

Arcos de la Frontera: 41

Barbate: 35

Barrios, Los: 30

Benalup-Casas Viejas: 36

Benaocaz: 36

Bornos: 40

Bosque, El: 40

Cádiz: 34

Castellar de la Frontera: 33

Chiclana de la Frontera: 38

Chipiona: 35

Conil de la Frontera: 35

Espera: 42

Gastor, El: 39

Grazalema: 37

Jerez de la Frontera: 40

Jimena de la Frontera: 35

Línea de la Concepción, La: 28

Medina-Sidonia: 37

Olvera: 41

Paterna de Rivera: 39

Prado del Rey: 39

Puerto de Santa María, El: 40

Puerto Real: 38

Puerto Serrano: 43

Rota: 36

San Fernando: 36

San José del Valle: 39

Sanlúcar de Barrameda: 39

San Roque: 30

Setenil de las Bodegas: 39

Tarifa: 29

Torre Alháquime: 41

Trebujena: 42

Ubrique: 38

Vejer de la Frontera: 36

Villaluenga del Rosario: 34

Villamartín: 42

Zahara: 40

Temperaturas del agua en las playas de Cádiz

Con el calor, sin duda uno de los planes más socorridos es pasar el día en la playa. En este sentido, Aemet también ofrece información del estado del agua de las playas del litoral gaditano, incluido la temperatura. En términos generales, el agua del litoral atlántico gaditano estará este lunes entre los niveles "suave" y "calor agradable". Las aguas más frías, con 21 grados, se registrarán en los arenales de Zahara de los Atunes mientras que el agua más cálida estará en la Costa Noroeste, destacando los 26 grados de la playa del Chorillo y los 25 de La Costilla, La Puntilla, Fuentebravía, Cruz del Mar y Las Piletas. En Cádiz capital, la Victoria y La Caleta estarán a unos 23 grados.