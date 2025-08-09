Cádiz, ahora sí, ante la llegada del calor: el levante y los avisos por altas temperaturas, los protagonistas los próximos días

Cádiz se estaba librando por ahora de la ola de calor que afecta a buena parte del país pero la situación va a cambiar en breve. Tras siete días de bochorno y calor sofocante que la provincia estaba consiguiendo evitar, la Agencia Estatal de Meteorología avanza un giro en el tiempo para las próximas horas. Las temperaturas más o menos 'llevaderas' empezarán a subir desde este mismo sábado hasta el punto de que ya está previsto que en muchos municipios se comiencen a activar los avisos por calor para el domingo y especialmente de cara al lunes.

Según explica Aemet, "durante el domingo se espera que las temperaturas asciendan notablemente en el norte peninsular, litorales catalanes y tercio suroeste, mientras que el lunes ascenderán de nuevo en litorales del levante, Cantábrico oriental y extremo suroeste, descendiendo notablemente en el tercio noroeste. De esta forma, se espera que alcancen los 40-42 ºC en los valles del cuadrante suroeste y los 40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste".

A partir del jueves 14, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos, las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el jueves 14.

En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, e incluso con una tendencia ascendente que será más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, en los próximos días no se bajará de 23-25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos, extendiéndose estos valores a depresiones del nordeste a partir del día de hoy. Adicionalmente, se espera que en las Islas Canarias las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que se espera que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur.

La ola de calor en Cádiz

En el caso concreto de Cádiz, el calor comenzará a apretar en los próximos días. Aemet ya tiene previsto activar el domingo el aviso amarillo en la campiña y parte de la Janda y la Sierra por temperaturas que fácilmente podrían superar los 39 grados. La situación se volverá algó más complicada de cara al lunes 11 de agosto por termómetros igualmente elevados, que podrían rebasar los 40 grados. Para este día esté previsto elevar a naranja el color del aviso.

Aunque por el momento Aemet no prevé avisos más allá del lunes, otros servicios meteorológicos explican que el pico de calor se podría alcanzar en Cádiz el martes 12.

A esta situación habría que sumarle la entrada del viento de levante, que desde este sábado a mediodía comenzará a hacer acto de presencia en la zona del Campo de Gibraltar. Para el domingo está previsto que se extienda hasta llegar a la Bahía de Cádiz por lo que la zona, aunque no estará en riesgo por altas temperaturas para Aemet, sí es posible que experimente mayor sensación de agobio.