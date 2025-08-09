Estas son las horas más caras y más baratas en las que encender el aire acondicionado para sobrevivir a la ola de calor

La ola de calor más larga del verano se prolongará al menos hasta el jueves 14 de agosto. Un episodio de temperaturas extremas que aun no ha tocado techo en el sur peninsular, donde continuarán registrándose máximas por encima de los 40 grados durante el día y mínimas tórridas por la noche. En este sentido, el aire acondicionado se convierte en el perfecto aliado para mantener una temperatura fresca dentro de casa, si bien su uso continuado puede incrementar el coste de la luz de forma significativa.

El precio de kilovatio-hora (kWh) para buena parte de los consumidores está sometido a índices de referencia. La excepción se aplica a quienes hayan contratado una tarifa plana con una comercializadora del mercado libre, pues estos pagarán el mismo precio por encender el aire acondicionado independientemente de la hora, ya sea de día o de noche.

Mientras, tanto los consumidores con tarifa indexada en el mercado libre, como los del mercado regulado, para los que el precio de la luz lo establece el gobierno en base al precio del mercado mayorista, deben asegurarse de qué horas son más baratas y cuáles son las horas más caras si quieren evitar una subida exhacerbada en su próxima factura.

Así se determinan los precios para las tarifas regulada e indexada

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) publica diariamente el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Sobre estos datos se fijan las tarifas del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) entre los consumidores del mercado regulado. Desde el 11 de junio de 2025, el precio cambia cada 15 minutos, ya que se les facturará como un promedio de los cuatro precios por cada hora.

Así, se establecen por lo general tres franjas horarias con la siguiente denominación:

Las horas punta , las de mayor consumo eléctrico, generalmente durante el día (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 entre semana)

, las de mayor consumo eléctrico, generalmente durante el día (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 entre semana) Las horas valle , de menor consumo, generalmente durante la noche y los fines de semana (00:00 a 8:00 entre semana y festivos)

, de menor consumo, generalmente durante la noche y los fines de semana (00:00 a 8:00 entre semana y festivos) Las horas llana, con precios moderados, entre los horarios punta y valle (de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 0:00 horas)

Por lo tanto, si enciendes el aire acondicionado durante las horas valle, cuando el precio de la electricidad es más bajo, podrás ahorrar en tu factura de la luz. En cualquier caso, conviene revisar qué tarifa tienes contratada y si tu comercializada pertenece al mercado libre o regulado.

La madrugada, más cara, frente al mediodía, la franja más barata

El precio medio de la luz para este sábado, 9 de agosto, será de 62,03€/MWh. Cabe destacar que este dato corresponde al mercado mayorista y que el PVPC suele ser más elevado, ya que incluye los peajes de acceso destinados al mantenimiento de la red eléctrica, un margen destinado a la comercializadora y los impuestos correspondientes.

Las horas más baratas este sábado serán de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 horas, con un precio negativo de -0,01€/MWh. Así, las franjas más económicas comenzarán a mediodía y se extenderán hasta última hora de la tarde, coincidiendo con las horas de más calor.

Por su parte, el tramo más caro se producirá de 7:00 a 8:00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará un pico de 113,12€/MWh. Atendiendo a estos datos, la madrugada es el peor momento para encender el aire acondicionado. No obstante, se deben tener en cuenta las particularidades del fin de semana.

Precio de la electricidad por horas este sábado, 9 de agosto