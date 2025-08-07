La ola de calor no ve el final en Cádiz: noches tórridas de 27ºC y máximas de 42ºC a comienzos de la próxima semana

La ola de calor que afecta a todo el país no da tregua. "La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En este sentido, durante los próximos días seguirán registrándose valores entre 5ºC y 10ºC por encima de lo que es habitual para esta época del año, al menos hasta el martes 12 de agosto.

En la provincia de Cádiz, predominarán los cielos con intervalos de nubes medias y altas durante este jueves. Asimismo no se descartan tormentas ocasionales en las sierras durante la tarde, que podrán ir acompañadas de depósitos de barro debido a la ligera presencia de polvo en suspensión.

Aunque ya fuera de los territorios en aviso por calor extremo, las temperaturas se mantienen sin grandes cambios con máximas de 38ºC en Olvera, 36ºC en Ubrique o 35ºC en Arcos. En paralelo, se espera un descenso de las máximas localmente notable en el litoral atlántico, donde los termómetros no subirán los 28ºC. Los vientos serán flojos variables, con intervalos de levante moderado en el Estrecho.

Aumento progresivo de las temperaturas durante el fin de semana

Este viernes 8 de agosto, las temperaturas darán una ligera tregua en la provincia. Se esperan mínimas entre los 19ºC y 21ºC e intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas. Luego predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con posible calima y máximas en ligero descenso que alcanzarán los 38ºC en Villmartín, 33ºC en Jerez o 27ºC en Cádiz. En cuanto al viento, habrá intervalos de poniente moderado en el litoral atlántico.

Durante la madrugada del sábado 9 se registrarán de nuevos mínimas tropicales de 20ºC a 23ºC en toda la provincia. Se mantiene la situación anticlónica, con cielos poco nubosos y despejados y temperaturas en ascenso generalizado, más notables en el litoral. Así, se esperan máximas de 39ºC en Algodonales, 35ºC en El Puerto o 34ºC en Sanlúcar. Durante esta jornada predominará el viento moderado de levante, con intervalos fuertes de hasta 55 km/h en el Estrecho.

El ascenso térmico continúa durante el domingo 10, con mínimas tropicales de hasta 23ºC. Por la tarde, los termómetros llegarán hasta los 41ºC en Villmartín, 38ºC en Jerez o 37ºC en El Puerto. Soplará levante moderado, aumentando a fuertes en El Estrecho, con rachas muy fuertes de hasta 65 km/h.

Mínimas de 27ºC y máximas de 42ºC al inicio de la próxima semana

La incertidumbre aumenta con respecto a los pronósticos de la próxima semana, aunque todo indica que se mantendrán los valores anormalmente altos. Así, el tiempo anticlónico y el calor reinarán una jornada más en la provincia de Cádiz, con mínimas incluso tórridas, de hasta 25ºC en la Bahía de Cádiz, durante la madrugada del lunes 11 de agosto.

Por el día, se superarán los 40ºC en puntos de la campiña y la Sierra como Villmartín (42ºC), Arcos, Algodonales, Trebujena (41ºC), Olvera y Jerez (40ºC). En el litoral atlántico se esperan máximas en el entorno de los 35ºC, aumentando hasta los 39ºC en Sanlúcar o El Puerto.

El calor repuntará aún en la jornada del martes 12, cuando se prevé llegar al pico de esta ola de calor en la provincia. Será una madrugada tórrida en amplias zonas, con 27ºC en Cádiz y 26ºC en San Fernando o Medina-Sidonia. Por la tarde, los termómetros podrían alcanzar los 42ºC en Trebujena o 40ºC en Sanlúcar. El miércoles 13 persiste el calor con noches sofocantes y máximas en ligero descenso.