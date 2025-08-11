Este pueblo de Cádiz tiene la mejor piscina para exprimir agosto con baños de ensueño en la montaña y por solo 2 euros

La prestigiosa revista Condé Nast Traveler ha confirmado lo que desde Cadizfornia llevábamos tiempo avisando: la mejor piscina de la provincia de Cádiz está en Grazalema. Este pueblo de la Sierra de Cádiz cuenta con una gran variedad de piscinas para disfrutar de baños refrescantes rodeado de naturaleza, pero una de ellas se ha robado el protagonismo a nivel nacional.

Se trata de la piscina municipal El Tajo, un oasis de belleza y bienestar enclavado en un entorno natural único. Desde ella tendrás la posibilidad de disfrutar de un baño diferente, en un lugar inigualable y privilegiado, junto al Mirador del Tajo, con unas envidiables vistas al Valle del Guadalete y al propio casco histórico.

Por su ubicación y la belleza de esta piscina, algunos pensarán que la entrada será cara, pero, al contrario, podrás disfrutar de este lugar de ensueño por solo 2 euros. Eso sí, si eliges una entrada de día completo el precio es de 3,50 euros. ¿No es un planazo?

Piscina El Tajo Grazalema / Turismo Grazalema

Sobre esta piscina, Traveler asegura que “puede confundirse con la de un hotel, y lo entendemos: las vistas impresionantes desde lo alto de un tajo asomado al Valle del Guadalete se dejan envolver por los colores terrosos y vegetales, además del edificio de la piscina, en forma de torreón y totalmente integrado con el entorno. Además, si te quedas un ratito más, nada mejor que comerte una hamburguesa en el restaurante La Marina, dentro del propio recinto”.

Las mejores piscinas de España, según Traveler