Así son las maravillosas piscinas de Grazalema rodeadas de un entorno natural único

Las playas de Cádiz son las principales protagonistas del verano, pero esto no quiere decir que sea lo único atractivo de la provincia gaditana. A no todo el mundo le gusta bañarse en estos lugares de la costa de Cádiz, así que prefieren darse un baño refrescante y tranquilo en una piscina. Encontrarlas no es una tarea tan sencilla, ya que algunos municipios no cuentan con estos servicios y tienes que desplazarte para disfrutar de ellos.

En este sentido, la Sierra de Cádiz es la gran alternativa para quienes prefieran disfrutar de un verano más relajado, rodeado de naturaleza y combinado con baños refrescantes en las diferentes piscinas. Uno de los municipios favoritos para la desconexión y para disfrutar de una escapada rural veraniega es Grazalema. En este Pueblo Blanco de Cádiz descubrirás el valor por la naturaleza, dándote la oportunidad de recorrer sus múltiples rutas y senderos. Pero como el calor sigue apretando no hay nada mejor que darse un baño en una refrescante piscina, así que si tienes pensado visitar Grazalema toma nota de alguna de ellas.

El Ayuntamiento de Grazalema ha compartido una serie de imágenes en su cuenta de Facebook, mostrando algunas piscinas que tiene este pueblo de Cádiz. Siguiendo con su recomendación, podrás descubrir las piscinas del hotel Tambor del Llano; la piscina de Fuerte Hoteles; la piscina municipal de Grazalema; la de las Villas Turísticas de Andalucía en Grazalema; la del alojamiento La Mejorana o la piscina de Benamahoma, en el camping Los Linares.