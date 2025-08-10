El chiringuito de Zahara donde podrás bailar con los pies en la arena hasta el anochecer: "El buen rollo es el plato principal"

Zahara de los Atunes es magia en su conjunto. Quizás por eso se llevó el título de ser reconocido como uno de los pueblos mágicos de España. Si hubiera que elegir un lugar donde ser feliz, probablemente sería este sería uno de ellos.

En verano la felicidad se encuentra en los pequeños placeres. Un paseo por la orilla de la playa, un atardecer, tomarse algo en un chiringuito o disfrutar de un concierto en directo frente al mar. Y aunque estos placeres se puedan vivir en cualquier municipio de Cádiz, en Zahara de los Atunes es donde sucede la magia.

Sus chiringuitos a pie de playa son el reclamo de cada verano. No hay nada como pasar el día en la playa y subir durante al atardecer a estos lugares donde uno siente que es feliz. Uno de ellos es el chiringuito Pez Limón, que durante todo el verano cuenta con una amplia programación de actuaciones en directo de grupos y artistas.

En sus redes sociales van publicando día tras día, y semana tras semana, los artistas que pondrán música y buen ambiente a esta playa de Zahara de los Atunes. Desde el atardecer podrás bailar con los pies en la arena, sin etiquetas y sintiéndote completamente libre.

Este verano han pasado por aquí artistas como Manzanita, Mesalla, Capullo de Jerez, Juan Cid, Mario Díaz y Sara de las Chuches, entre otros. Para este lunes, 11 de agosto, a partir de las 20:00 horas, se podrá disfrutar de J. Carlos García y Miguel Torres. ¿A qué esperas para vivir la verdadera esencia de Zahara de los Atunes?