Comer en un restaurante de Zahara por menos de 20 euros es posible: “Incluye dos platos y un postre”

La cocina de Zahara de los Atunes es un reclamo para los amantes del buen comer. El buque insignia de la mesa es el atún rojo de almadraba, que no puede faltar en su ruta gastronómica por este pueblo mágico de Cádiz. Al ser una localidad costera y, en plena temporada, hay que mirar bien los precios, aunque existen opciones para todos los bolsillos.

La conocida influencer sevillana ‘Como con Mimi’, creadora de contenido sobre experiencias gastronómicas ha dado a conocer un restaurante “que lleva 15 años siendo un reclamo por los menús del día y son a 15 euros”. Este restaurante es La Roka, situado en la calle Pradillo número 54. Según ha explicado la influencer gastronómica cuentan con un menú disponible de martes a viernes, con un primer y segundo plato y postre; bebidas aparte.

La influencer sevillana ha disfrutado de este completo menú del día por 15 euros, pero también aprovechó para probar algunos imprescindibles de la carta, pues estando en Zahara de los Atunes, es un pecado irse sin probar el producto estrella de este pueblo gaditano. Así que la influencer se pidió un taco de atún rojo de almadraba, la tosta de tartar de atún con ensaladilla trufada y albóndigas de atún con salsa de marisco.

Así es su menú del día por 15 euros